Norge møter «amatørene» fra servicebransjen, sykehus og bankvesenet

De har bare en håndfull utenlandsproffer, mens resten av troppen har vanlige jobber ved siden av satsingen og er for amatører å regne. Norges første EM-motstander er et aldri så lite mirakel i damefotballen.

Nord-Irlands Rachel Furness, Demi Vance og Julie Nelson etter en knusende 9–0-seier en VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Makedonia i november i fjor.

– Dette er ingen overdrivelse. De burde lage film om oss, sa landslagstrener Kenny Shiels i et intervju publisert hos det irske fotballforbundet en aprildag i fjor.

Det nordirske damelandslaget hadde akkurat slått Ukraina i den siste play off-kampen (4–1 sammenlagt) for å kvalifisere seg til årets EM. Han kunne ikke tro at de klarte det.

Landet med i underkant av to millioner innbyggere var på det tidspunktet rangert som nummer 47 i verden. I euforien uttalte Shiels at bragden måtte være den største prestasjonen i Storbritannias historie uavhengig av lag eller individuell idrett.

Kanskje ikke så rart at BBC slo fast at laget «gjorde det umulige mulig».

– Da dommeren blåste av tenkte jeg «hva er det vi akkurat har oppnådd?», sier Simone Magill, spissen som trolig starter på topp mot Norge.

– I mange år visste ikke folk at vi spilte kamp engang. Å se hvilket nivå vi har kommet oss til nå ... det er langt på overtid, det var på tide, det er fortjent og måtte det fortsette.

Marissa Callaghan, som var kaptein i Ukraina-kampen, sier dette om opplevelsen av å kvalifisere seg:

– Jeg gråt under feiringen. Det var forbløffende, det var magisk, det var et sjokk.

SUKSESSTRENER: Trener for Nord-Irlands damelandslag, Kenny Shiels.

Fakta I disse klubbene og ligaene spiller de nordirske spillerne: Keepere: Jackie Burns (Häcken, øverste nivå i Sverige), Becky Flaherty (Brighouse Town, nivå tre i det engelske ligasystemet), Shannon Turner (Wolverhampton Wanderers, nivå tre i det engelske ligasystemet) Forsvarsspillere: Kelsie Burrows (Cliftonville), Rebecca Holloway (Racing Louisville), Ashley Hutton (Linfield), Abbie Magee (Cliftonville), Sarah McFadden (Durham), Rebecca McKenna (Lewes), Julie Nelson (Crusaders Strikers), Laura Rafferty (Southampton, nivå tre i det engelske ligasystemet), Demi Vance (Rangers, toppdivisjonen i skotsk damefotball) Midtbanespillere: Nadene Caldwell (Glentoran), Joely Andrews (Glentoran), Chloe McCarron (Glentoran), Marissa Callaghan (Cliftonville), Louise McDaniel (Cliftonville), Rachel Furness (Liverpool, nylig rykket opp til øverste nivå i England). Angrepsspillere: Simone Magill (Aston Villa, nivå to i England), Caitlin McGuinness (Cliftonvillle), Kirsty McGuinness (Cliftonville), Lauren Wade (Glentoran), Emily Wilson (Crusaders Strikers) Les mer

– Er å anse som amatører

Det er egentlig ingenting som tilsier at Nord-Irland skal utgjøre et hinder i det som blir Norges første gruppespillkamp på St. Mary’s Stadium i Southampton i England torsdag.

Norge slo kveldens motstander 6–0 ikke bare én, men to ganger i kvalifiseringen til sommerens mesterskap.

– Det er alltid gøy å spille mot lag man har gjort det bra mot tidligere. Men man må huske at dette er det første mesterskapet deres. Jeg går inn i dette skjerpet og med respekt. Samtidig har jeg såpass selvtillit at jeg har tro på at dette blir en fin kamp både for laget og for meg personlig, sa Norge-stjernen Caroline Graham Hansen til et samlet pressekorps foran åpningskampen.

Kun én gang på syv oppgjør har de grønne og hvite vunnet i det som bare ble omtalt som et ydmykende Norge-tap tilbake i 2011. De fem siste kampene mellom lagene har endt med Norge-seier.

Nord-Irland er også det dårligst rangerte laget i hele turneringen. Hele 13 av 23 spillere spiller i den hjemlige nordirske ligaen, for lag som Glentoran, Cliftonville, Crusaders Strikers og Linfield. Enkelte spiller i England, men stort sett på nivå to eller tre.

– En stor del av spillerne er å anse som amatører, sier Maryam Naz, reporter for den britiske avisen The Guardian under EM, til VG.

FØLGER NORDIRENES LANDSLAG: Maryam Naz i The Guardian.

– Ved siden av å trene og spille kamper, jobber de i servicebransjen, på butikken, supermarkedet og på sykehus, sier Naz – og finner gjenklang i trener Shiels, som har tidligere uttalt det samme til Sky Sports.

The Guardian-reporter Naz kaller nordirenes oppgave mot Norge for vanskelig. Hun viser til historikken de to lagene imellom.

– Legg til at Norge har en ekstremt sterk angrepstrio i Guro Reiten, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, og alle skjønner at oddsen ikke er i Nord-Irlands favør. Men hvis de skulle vinne, og det er et veldig stort hvis, så kommer det på grunn av Rachel Furness. Hun spiller som en playmaker i lagets 3-5-2-formasjon.

– Hun er Nord-Irlands toppscorer gjennom alle tider og var avgjørende i kvalifiseringen. Men kanskje får en annen spiller det store gjennombruddet? Joely Andrews er en å holde et øye med, sier Naz.

LAGETS STJERNE: Rachel Furness, her avbildet i en kamp for Nord-Irland i fjor.

Fakta Visste du at? Ifølge uefa.com er Simone Magill (27 år) den første nordirske kvinnelige proffspilleren. Moren hennes ringte til Everton da Magill var i de sene tenårene. Hun klarte å skaffe datteren et prøvespill som endte med en kontrakt. Siden 2013 har Magill spill for klubben. Denne sommeren har hun byttet klubb til Aston Villa. Les mer