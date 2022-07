Norge mister OL-gull fra 1912: – En riktig og hyggelig gest

Norske Ferdinand Bie har hatt OL-gull i femkamp i 109 år, til tross for at han aldri vant. Fredag mistet han gullet.

Fredag opplyste den internasjonale olympiske komité (IOC) at amerikanske Jim Thorpe blir stående som eneste vinner av fem- og tikampen i OL i 1912.

IOC-president Thomas Bach sier i pressemeldingen at de er glad for at de har kommet til en løsning. Det skjer etter at både den svenske olympiske komiteen og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal ha anerkjent at Thorpe var den rettmessige vinneren av de to øvelsene.

Dermed mister norske Ferdinand Bie og svenske Hugo Wieslander sine gullmedaljer fra henholdsvis fem- og tikamp, etter å ha fått dem tildelt som følge av at Thorpe året etter lekene ble utestengt.

Generalsekretær i NIF, Nils Einar Aas, sier at de ble kontaktet av IOC 24. juni.

– I denne forbindelse tok vi kontakt med Norges Friidrettsforbund for å høre deres syn på saken. De bekreftet raskt at de ikke hadde innvendinger i saken, men tvert imot synes dette er en riktig og hyggelig gest, og ikke minst fair play. Det er også bred støtte fra familiene til både den norske og svenske gullvinneren om at Jim Thorpe er den rettmessige vinneren i disse to øvelsene, sier han til VG.

– På bakgrunn av dette bekreftet Norges Olympiske Komité at vi ønsket å støtte IOCs avgjørelse. Dette innebærer ikke at de olympiske gullmedaljene skal leveres tilbake, men at resultatlistene skal endres tilbake til de opprinnelige resultatene, sier han.

I OL i Stockholm i 1912 var Thorpe suveren i både femkamp og tikamp, og vant gull i begge deler.

Norske Ferdinand Bie endte på annenplass i femkampen. Og slik kunne det ha stått seg, hadde det ikke vært for at en journalist året etter avslørte at Thorpe i forkant av OL hadde spilt Minor League Baseball. Han mottok betaling for å spille, og var dermed regnet som profesjonell idrettsutøver.

Dermed hadde han ikke lov til å delta i OL. Thorpe mistet gullmedaljene, og ble i 1913 utestengt fra all amatøridrett som følge av avsløringen.

Fakta Femkamp og tikamp Femkamp består av fem følgende øvelser: Høydehopp 60 meter hekk Kulestøt Lengdehopp 800 meter Tikamp består av følgende øvelser: 100 meter Lengde Kule Høyde 400 meter 110 meter hekk Diskos Stav Spyd 1500 meter Les mer

I 1983 skulle historien ta en ny vending. En historiker beviste overfor IOC at de daværende OL-reglene krevde at protest mot en deltager måtte komme innen 30 dager. Ettersom det tok over ett år før Thorpe mistet medaljene, bestemte IOC at Thorpe skulle stå som delt vinner i både fem- og tikamp, sammen med Bie og Wieslander.

Thorpe rakk aldri å oppleve å få tilbake medaljen igjen. Han gikk bort i 1953, 65 år gammel.

På dagen 110 år etter at Thorpe vant gull i tikamp, får han altså nå medaljene tilbake, etter fredagens avgjørelse fra IOC.

Bakgrunnen er et initiativ fra IOC-medlemmet Anita DeFrantz og organisasjon Bright Path Strong, som kontaktet den svenske olympiske komiteen og Wieslanders gjenlevende slektninger. De bekreftet at Wieslander aldri hadde akseptert gullet, og mente at Thorpe var den rettmessige vinneren. Også Bie skal ha nektet å overta gullet, ifølge NTB.

Dermed får henholdsvis Bie og Wieslander sølvmedaljer i stedet – og Norges gullbeholdning i sommer-OL har gått ned fra 62 til 61.

Gullet til Bie var den gang det første norske OL-gullet i friidrett. Nå som han har blitt henvist til sølvet, er det Helge Andreas Løvland som vil stå igjen i historiebøkene som den første norske OL-vinneren i friidrett. Løvland vant tikampen i OL i 1920.