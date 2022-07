Fikk gult kort for filming – vil heller ha feil dommeravgjørelser enn VAR

(Sandefjord – Aalesund 2–2) Aalesund-backen Simen Rafn (30) burde trolig hatt straffespark før pause da lagene tok med seg ett poeng hver fra Release Arena.



Vingbacken driblet seg forbi Sandefjord-spilleren Mohamed Ofkir både én og to ganger, før han gikk i gresset like innenfor kanten av sekstenmeteren.

Dommer Ola Hobber Nilsen dro opp det gule kortet for filming, men reprisen viste at det var kontakt.

– Det var i hvert fall ikke filming. Jeg faller litt lettere enn jeg kan, men det er kontakt og han hindrer meg, sier Rafn til Discovery i pausen.

Mens Mohamed Ofkir mener at det ikke burde vært straffespark til Aalesund, er Rafn klar i sin sak:

– Det er ingen grunn til at jeg skal stå på beina, men når det er sagt så er jeg drittlei av å snakke om dommeravgjørelser. Jeg vil heller ha dommere enn VAR, så da får vi heller tåle en sånn her, sier AaFK-backen.

Overfor VG begrunner han det slik:

– Det er fordi fotball er spontanitet, og det synes jeg man tar bort med VAR. Det skal ikke være sånn at man setter ballen i mål og så skal man vente i to minutter. Det skal være for supporterne, og det tar bort mye av opplevelsen på stadion, men også hjemme, sier Rafn.

Han får også støtte fra treneren sin.

– Jeg er ikke sikker på om VAR er riktig tidspunkt når vi ikke klarer å håndtere kampene bedre enn nå. Det her kan fort bli kinkig for gutta i VAR-rommet, istemmer Aalesund-trener Lars Arne Nilsen, som mener pengene heller burde brukes på å utvikle dommerne.

Tidligere i kampen scoret hans tidligere Lillestrøm-lagkamerat Mats Haakenstad sitt første mål for Sandefjord før fem minutter var spilt.

– Det var moro, det er lenge siden sist, sier Haakenstad til Discovery, som var mest glad for å være tilbake på banen.

– Det har vært Murphys lov i det siste, så i dag var jeg litt redd for å bli slått ned av lynet, sier backen om skadeproblemene han har hatt i det siste.

Deretter var det Aalesund som dominerte i Sandefjord, og fikk seg en velfortjent utligning da Nenass satte inn returen på skuddet til Sigurd Haugen-erstatteren Alexander Ammitzbøll.

Gjestene hadde marginene på sin side da Dario Canadjijas skudd skiftet retning i Jesper Taaje og satte keeperdebutanten Hugo Keto ut av spill i Sandefjord-buret.

– Jeg må være ærlig og si at det var litt flaks, sier Canadjija til Discovery om scoringen.

Tjue minutter ut i omgangen utlignet imidlertid Mohamed Ofkir, og dermed ble det ett poeng til hver av lagene. Ofkir står nå med fire mål på fire kamper – og syv mål totalt denne sesongen.

Uavgjortresultatet betyr samtidig at Sandefjord fremdeles ikke har vunnet på hjemmebane denne sesongen.

– Gutta er litt skuffet, og det synes jeg er litt kjekt, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til Discovery etter det ene poenget.

– Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt. Hvis vi skal ha ambisjoner i Eliteserien, så må vi vinne kamper som det her, sier Aalesund-spiller Kristoffer Barmen til samme kanal.

– Dette kunne endt alle veier, så sånn sett er det kanskje greit, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard om uavgjortkampen.

