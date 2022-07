King enig med Fenerbahce: – Har nok godt av en ny utfordring

Fenerbahce melder at de er enige med Joshua King om en overgang. Dermed begynner brikkene å falle på plass for flere av de norske landsalgsspillerne.

– Josh har en alder nå hvor han har en så stor rutine og har spilt Premier League over en lang periode, og han har nok godt av en ny utfordring. Det kan bli veldig bra om han holder seg frisk og får spille mye, så det er jeg positivt til, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG.

Den tyrkiske klubben skriver i en pressemelding at Joshua King er i Istanbul tirsdag kveld for å gjennomføre medisinsk sjekk og noen små detaljer gjenstår før overgangen er helt klar.

Landslagsspilleren er kontraktsløs etter at avtalen med Watford løp ut i sommer, og han kan dermed signere for ny klubb vederlagsfritt.

– Den tyrkiske serien er nok hakket over den norske. Fenerbahce som klubb er en klubb hvor det er stort press og fanatiske supportere, hvor man får en del kamper mot Besiktas, Galatasaray og de andre store der som er veldig bra, sier Solbakken.

Det er ikke bare Joshua King som har funnet seg ny klubb tirsdag. Tidligere på dagen ble det bekreftet at Kristian Thorstvedt forlater Genk til fordel for italienske Sassuolo.

– Det tror jeg er perfekt. Det er et steg opp når det gjelder liga, og så må jeg si at det jeg har sett av Sassuolo er overraskende bra. De er spesielt gode offensivt, så det tror jeg er et spennende klubbvalg og en spennende liga. Der tror jeg at Kristian kan trives, sier Solbakken.

– Jeg tror det er en fin overgang for meg med tanke på ligaen de spiller i, de holder på å selge noen spillere for masse penger og de er flinke til å selge spillere videre, sier Thorstvedt selv til VG.

Mandag kveld meldte TV 2 at Brighton og Napoli har kommet til enighet om midtstopperen Leo Skiri Østigård, men det er fremdeles er det en del spillere på landslaget som fremdeles går en usikker klubbfremtid i møte, blant andre stoppermakker Stefan Strandberg.

– Jeg snakket med Stefan i går. Han har sagt nei til et par klubber her og der, så han venter nok på det riktige, sier Solbakken.

Norske klubber som Vålerenga og Rosenborg har vært nevnt som mulige alternativer. På spørsmål om kunstgress kan være en negativ faktor for den tidvis skadeplagede veteranen, svarer landslagssjefen følgende:

– Det som det medisinske apparatet på landslaget sier til meg er at det ikke bør være førstealternativet til Stefan å spille og trene mye på kunstgress – og skifte mye underlag og sånt. Det er vel både lege og fysio på landslaget enige om.

I tillegg er det fremdeles usikkert hva som gjør med Mathias Normann, som er under kontrakt med den russiske klubben Rostov. Heller ikke målvakten Ørjan Håskjold Nyland har funnet seg en klubb.

– Jeg håper at han kan komme seg til en klubb så han får en sesongoppkjøring som førstevalg i et lag. Det hadde vært veldig viktig for ham i en turbulent periode, som de siste sesongene har vært, sier Solbakken om Nyland.

En gledelig nyhet er at Alexander Sørloth kanskje kan få en ny sjanse i Tyskland.

– Han trener jo i Leipzig og skal forhåpentligvis satses på der, sier Solbakken.