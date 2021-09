Szymanski reddet Polen mot England: Scoret på overtid

(Polen - England 1–1) Etter 72 magre minutter tok Harry Kane ansvar, og Englands vei til VM i Qatar virket trygg. Så slo Polen tilbake på overtid.

SCORET: England-kaptein Harry Kane scoret mot Polen i 2. omgang. Kyle Walker løper for å gratulere med mål.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

England topper VM-kvalifiseringspuljen etter seks kamper. Men det som så ut til å bli seks poengs ledelse i gruppen ble til fire poeng da Damian Szymanski scoret på overtid, etter vakkert forarbeid av superstjernen Robert Lewandowski. Og for en kveld det skulle bli for innbytter Szymanski, det var hans første landslagsmål, i sin femte landskamp.

Det er fire kvalikkamper igjen. England er nå fire poeng foran Albania og fem poeng foran Polen. England har fortsatt begge hendene på rattet på vei mot Qatar neste år.

England imponerte lite onsdag kveld. Det var noen seige minutter før Kane satte det forløsende målet i nettmaskene. Den tapende EM-finalisten fra i sommer slet med å spille seg til gode muligheter. Raheem Sterling driblet mye, men det var ikke motstanderne det gikk rundt for. Jack Grealish var tidvis et lyspunkt, men også han slet med den siste touchen.

Les også Harry Kane bekrefter at han blir i Tottenham

Englands landslagstrener Southgate var rolig som vanlig. Hendene i lommene. Men han så tidvis betenkt ut.

Etter 80 minutter holdt keeper Jordan Pickford på å rote det fullstendig til da han skulle sparke ut ballen, han dro til og traff rett i låret på Swiderski. Ballen fikk retning mot mål, men Pickford klarte å løpe den opp.

Men Kane tok ansvar. I det 73. minutt fikk han ballen fra Kyle Walker. Kane dro på med mye kraft. Bednarek sto litt i ballinjen og gjorde det vanskelig for keeper Szczesny. Skuddet til Kane gikk hardt i mål. Kapteinen strammet armene, jublet og løp.

Roy Keane mener Kane var heldig, den tidligere Manchester United-kjempen er kritisk.

– En verdensklassekeeper hadde reddet den. Det så ut som om Szczesnys føtter satt fast i sement, sier Keane på ITV.

Og Lewandowski hadde noe på gang.

UTLIGNET: Damian Szymanski scoret sitt første landslagsmål for Polen. Mot England. På overtid. På hjemmebane.

Les også England brukte alle reservene: Jesse Lingard dominerte i ny utklassing

Etter 88 minutter viste Lewandowski seg frem for hjemmefansen. Det var noen tiendelers magi. Med et uvirkelig ballnedtak, han var høyt oppe i luften og hentet ballen ned med foten, før han nesten skrudde ballen i lengste krysset, men den gikk over og ut. Men på overtid satt utligningen for hjemmelaget. Lewandowski serverte Szymanski og hjemmefansen jublet.

Tidligere England-kaptein Terry Butcher er kritisk til Englands landslagstrener og mangel på bytter.

IKKE IMPONERT: Terry Butcher er tidligere England-kaptein. Her sammen med Paul Gascoigne under VM i 1990.

– På slutten så var det litt slitne forsvarsspillere som førte til Polens mål. England fortjente antageligvis å vinne, men man må hylle Polens stå-på-vilje, sier Butcher på ITV.

Han var ikke spesielt imponert over det han så fra den polske hovedstaden.

– Dette var litt grumsete. Jeg trodde Harry Kanes mål skulle være nok for England. Det var en skikkelig grumsete oppvisning, men de fikk et mål. Det viktigste er at England ikke tapte. De er fortsatt på topp i gruppen og gruppen er i deres hender, sier Butcher.