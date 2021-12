Gullfesten ble spolert: – Vi var som aspeløv de siste fem minuttene

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Brann 2–2) Kaptein Ulrik Saltnes mener Bodø/Glimt fikk en lærepenge da Brann spolerte gullfesten på Aspmyra.

JUBELEN STILNET: Ulrik Saltnes og Glimt var å vei mot gullet.

Laget var på vei til å sikre seriegullet med én runde igjen, men to og et halvt minutt på overtid utlignet Bård Finne og sørget for at spenningen lever inn i den siste serierunden.

– Vi blir for opptatt av situasjonen, og ikke å prestere. Vi mister totalt kontrollen på kampen, og så får vi to i fleisen på de to sjansene de hadde, sier Saltnes til VG.

Det siste kvarteret kom beskjedene fra speakeren om hvordan det lå an i kampen mellom Molde og Lillestrøm, og publikum eksploderte i glede da Lillestrøm utlignet til 3–3 like før Branns utligning.

– Jeg hørte like før slutt at de var i ekstase, og det tror jeg var med på å ødelegge fokuset vårt. Vi var som aspeløv de siste fem minuttene. Det skulle ikke mye til for å vippe oss av pinnen, sier Saltnes.

– Det er rart det med fotballen. Det er ikke mye som skal til for at du mister fokuset, og fokuset er det viktigste du har i idretten. Kollektivt sprer det seg ganske fort. Det er ufattelig bittert for vår del, men med tanke på de årene vi har vært gjennom, så synes jeg vi har vært ganske gode på det. Akkurat i dag sviktet vi.

– En lærepenge?

– Absolutt. Da ser du at du ikke er bedre enn det der hvis du mister fokuset.

Brede Moe scoret Bodø/Glimts første mål. Midtstopperen er usikker på om oppdateringene fra Molde hadde en påvirkning.

– Det er umulig å si. Det er en liten detalj at de roper resultatet på anlegget. Hvis jeg skulle valgt, ville jeg valgt at de ikke ropte noe. Det må jeg innrømme, men det er ingen «big deal», sier Moe.

NEDTUR: Kjetil Knutsen måtte se at det ikke ble noen gullfeiring søndag.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mener Bodø/Glimt burde avgjort kampen mye tidligere.

– Det som skjer etter at vi får 2–0 er litt uforståelig. Det er litt skuffende, kanskje litt overraskende og selvfølgelig en nedtur at utligningen kommer med det siste sparket, sier Knutsen.

Knutsen støtter betraktningen til Saltnes om at Glimt-laget så ut til å miste fokuset mot slutten.

– Ja, det kan se slik ut. Fotball er en kompleks idrett. Det er et eller annet der som skjer, men jeg tror han er inne på noe.

Knutsen sier han ikke har vært involvert i en strategi rundt speaker-oppdateringene fra Moldes kamp.

– Vi har ikke pratet om det i det hele tatt. Det var jo bare litt merkelig at det begynte å skje. Vi får høre hva som var planen bak det.

– Når de første valgte å ikke opplyse, så kunne de fortsatt med det, sier Knutsen.

– Det er vi ute på banen som sammen må løse det. Det gjorde vi i en lang periode, men vi var ikke gode nok helt ut. Det er det vi må evaluere, ikke innsatsen til speakeren.

