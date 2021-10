Kilder til VG: Skiforbundet har kalt Bråthen inn til drøftelsesmøte

Clas Brede Bråthen (52) skal være kalt inn til drøftelsesmøte av Norges Skiforbund. Det kan være et første skritt mot oppsigelse av hoppsjefen.

HOPPSJEF: Clas Brede Bråthen er tilbudt en ny rolle i skiforbundet, samtidig som det åpnes for oppsigelsessak mot ham.

VG avslørte i forrige uke at skiforbundet åpner for oppsigelse av 52-åringen, som har hatt jobben som sportssjef på hopplandslaget i 17 år på midlertidige kontrakter.

Forbundet mener hoppsjefen har en uakseptabel adferd og kommunikasjonsform. Likevel tilbød de ham også en ny rolle i organisasjonen i forrige uke. Den avviste Bråthen, begrunnet med at det vil medføre merkostnader for norsk skisport.

Tirsdag ettermiddag får VG opplyst at skiforbundet har kalt Bråthen inn til drøftelsesmøte i neste uke. Et drøftelsesmøte er obligatorisk i en oppsigelsesprosess.

Kommunikasjonssjef Espen Graff har ikke besvart VGs henvendelse om denne saken. Det har heller ikke Clas Brede Bråthen gjort.

VG spurte i forrige uke advokaten til skiforbundet, Nina Sandnes, om det ikke er et paradoks at de har tilbudt Bråthen jobben som toppidrettssjef og samtidig mener det er grunnlag for oppsigelse:

– Det er visse deler av jobben han gjør, som han utfører på en fantastisk måte og hoppmiljøet og omverden verdsetter ham høyt for. Den andre delen av jobben hans er sterkt utfordrende, og det kan ikke fortsette på denne måten. Med denne modellen får vi rendyrket det han har lyst til å jobbe med, og er god på, men man slipper med denne modellen de store utfordringer som knytter seg til den andre delen jobben hans, svarte Sandnes.

SKI-TOPPER: Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste er i konflikt med Clas Brede Bråthen.

Bråthen har avvist at hans atferd er et problem. I ryggen har han en samlet sponsorgruppe, trenerne på hopplandslaget, samt utøverne.

Bråthens nåværende kontrakt med skiforbundet utløper i april, etter den kommende OL-sesongen.

I forrige uke var VG også i kontakt med 52-åringens advokat, Marit Håvemoen:

– Gjør NSF rede for hva en oppsigelsessak vil bygge på?

– Nei, vi kjenner ikke til hva de vil bygge en eventuell oppsigelsessak på, og er veldig overrasket over at dette kommer nå. Det er ikke noe nytt i saken etter det vi kjenner til som skulle tilsi at det nå er grunnlag for oppsigelse.

– Hva har dere svart på NSFs henvendelse?

– Vi har blant annet informert om at vi er overrasket over at NSF ikke sluttet seg til vedtaket til hoppkomiteen. Om de vurderer å sette i gang en oppsigelsesprosess, så oppfatter vi det nærmest som en trussel, sier Håvemoen.