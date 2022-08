Ingebrigtsen lekte seg videre til EM-finale: – De andre var statister

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) er stor favoritt til å ta EM-gull på 1500 meter. Under mandagens forsøksheat tok nordmannen seg komfortabelt videre til finalen.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Saken oppdateres.

21-åringen løp først over målstreken med tiden 3:38.48. Belgiske Ismael Debjani ble nummer to med tiden 3:38.96.

– Det er gøy, det skal jeg innrømme. Det er noe som skjer i hodet til toppidrettsutøvere. Selv om ting føles bra på trening, begynner man å tvile litt når nervene kommer før start. Dette er lettelse og mestring, sier Ingebrigtsen til NRK.

Mens feltet kriget om posisjonene i front, la Ingebrigtsen seg langt bak innledningsvis og sparte krefter. Etter rundt 1000 meter begynte han å ta seg forbi én etter én. Til slutt var Ingebrigtsen komfortabelt først i sitt heat.

– Jeg fikk det overraskende billig, sier Ingebrigtsen til øvrig norsk presse etter forsøksheatet, tydelig travel og opptatt av å komme i gang med restitusjonen.

Allerede tirsdag venter 5000-meterfinalen for Ingebrigtsen – som ble kjørt av storebror Henrik fra St. Moritz i de sveitiske alper mandag morgen og ankom EM-byen 14.30, noen få timer før forsøksheatet.

– De andre var statister. Han gjorde som han ville. Det er tydelig at han vil oppnå noe stort her. Da han la seg ytterst, var det som om han ville teste seg selv litt, sier agent og manager Daniel Wessfeldt til VG.

– Han er som en hest. 3.38 i forsøket sier egentlig alt. Det skal bli spennende å se hva det blir i finalen, sier Wessfeldt videre.

Ferdinand Kvan Edman (29) løp i det andre forsøksheatet. Han klarte ikke å kvalifisere seg til tirsdagens finale.

Jakob Ingebrigtsen vekket oppsikt med denne manøveren i VM.

Ingebrigtsens overmann fra VM i Eugene, britiske Jake Wightman (28), deltar ikke på 1500-meteren i EM. Han ønsker heller å fokusere på 800 meter.

– Nå vil han (Jakob) sikkert revansjere seg litt. Han er sikkert litt lei seg for at han ikke møter Wightman og enkelte andre, men han må slå de som møter opp uansett, sa pappa og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen til NRK like før forsøksheatet.

Etter VM-sølvet i USA, var Ingebrigtsen tydelig på at han burde ha vunnet.

– VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå. Samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er skuffet over meg selv, sa nordmannen til NRK.

Fakta Slik er Jakob Ingebrigtsens program i EM Tirsdag 16. august:

21:08 – 5000 meter, finale Torsdag 18. august:

21:05 – 1500 meter, finale Les mer

Wightman ble konfrontert med disse uttalelsene i opptakten til EM.

– Det var ikke det hyggeligste å si, vil jeg si først. I det øyeblikket kunne jeg ikke brydd meg mindre. Hvis han tenker at jeg er en dårligere utøver, så stemmer nok det for mesteparten av året. Men på den ene kvelden i Eugene var jeg ikke det, og det er det som betyr noe for meg. Kommentarer som det plager meg ikke for mye, sa Wightman

Ingebrigtsen tok EM-gull på både 1500 meter og 5000 meter i Berlin i 2018. I 2020 ble mesterskapet i Paris avlyst på grunn av coronapandemien. Derfor er nordmannen fortsatt regjerende europamester på distansene.

Finalen på 1500-meteren går torsdag kl. 21.05. Den vises på NRK.