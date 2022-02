IOC: Anbefaler utestengelse av alle russiske og hviterussiske utøvere

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har mandag kommet frem til at de anbefaler at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser.

Det skriver de i en pressemelding.

De skriver videre at der det ikke er mulig å hindre deltagelse fra russiske og hviterussiske utøvere, enten fordi det er for kort varsel eller juridiske grunner, så bør arrangørene og de internasjonale særforbundene gjøre alt de kan for å sørge for at utøverne ikke får delta under Russland og Hviterusslands navn.

– Et overordnet prinsipp i IOC er at utøvere skal få delta uavhengig av hva deres politiske ledere gjør, og at ingen utøvere skal straffes for hva lederne gjør. Det greier man stort sett å få til, men nå er vi i et ufattelig vanskelig dilemma. Det er utrolig pinefullt, sier styremedlem Kristin Kloster Aasen til VG.

I situasjoner hvor det heller ikke er mulig, skriver IOC at de lar det være opp til de relevante organisasjonene for å finne en passende løsning. Kloster Aasen understreker at dette er en anbefaling.

– Vi har et ansvar som ledere for den olympiske bevegelse, det er en anbefaling vi har tatt på selvstendig grunnlag, forklarer hun.

IOC har en «task force», en beredskapsgruppe, som evaluerer situasjonen for alle «stake holders» – eller interessenter – i den olympiske bevegelse. De kom frem til at det minste ondet i den nåværende situasjonen var å anbefale at russiske og hviterussiske utøvere ikke fikk delta under rådende forhold.

De skriver videre at de har gitt sin fulle støtte til Den internasjonale paralympiske komité (IPC) med tanke på arrangere Paralympics, som starter i Kina fredag 4. mars.

Norges Skiforbund har gjort det klart at de ikke ønsker russisk deltagelse i de kommende verdenscuprennene på norsk jord, samt VM i skiflyging. Samtidig har det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet at de ikke vil utestenge russiske utøvere fra konkurranser den kommende tiden.

Denne uken er det flere verdenscuprenn i Norge, med hopp på Lillehammer og langrenn i Drammen på torsdag 3. mars som de første konkurransene. Tidligere mandag kom de russiske langrennsløperne, inkludert Aleksandr Bolsjunov, til Norge, men han ønsket ikke å snakke med pressen om situasjonen.

– Norges Skiforbund er glade for det klare standpunktet fra den internasjonale olympiske komité (IOC), og håper nå det internasjonale skiforbundet (FIS) vil etterkomme IOCs oppfordring, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.