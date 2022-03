Manchester United slått ut av Champions League

(Manchester United - Atlético Madrid 0–1, 1–2 sammenlagt) For femte gang på rad ble Manchester Uniteds Europa-drøm knust av et spansk lag. Det blir nok en troféløs sesong for de røde djevlene, som tirsdag ble slått ut av Champions League.

IKKE FORNØYD: Cristiano Ronaldo mente lagkamerat Anthony Elanga skulle hatt frispark og at Atlético Madrids avgjørende scoring aldri skulle blitt stående. Men scoringen sto - og Manchester United ble slått ut av Champions League.

– Selvfølgelig er det ikke bra nok. Det er tøft for klubben, for oss og fansen. Skikkelig tøft. Jeg er veldig lei meg, sier David de Gea til BT Sports etter kampen.

De røde djevlene har ikke vunnet et trofé siden de slo Ajax i Europa League-finalen i 2017. Og for femte gang på rad var det et spansk lag som ble Manchester Uniteds bane i Europa.

I 2017/18 ble Sevilla for sterke i Champions League, og året etter ble de senket av Lionel Messi og Barcelona. I 2019/20 sendte Sevilla dem ut av Europa League, mens 2021/21-sesongen kulminerte i tap på straffesparkkonkurranse mot Villarreal i Europa League-finalen.

Manchester United var aldri sett på som en favoritt i årets Champions League, men drømmen vil alltid være der for lagene som er med.

Men Renan Lodis heading avgjorde oppgjøret på Old Trafford, og sørget for at drømmen om sølvtøy ble knust på Drømmenes Teater.

Ikke for alle, riktig nok:

Tidligere Manchester United-spiller og nåværende fotballekspert Gary Neville sier han er «bekymret» for gamleklubben.

– Jeg er verken sjokkert eller overrasket over at Manchester United er slått ut av Europa. De var svake i Madrid og fikk med seg uavgjort, de var svake her i kveld og tapte. De kan ikke klage på noe i det hele tatt. Jeg er veldig bekymret for dette Manchester United-laget, sier han på TV 2s sending etter kampen.

SKUFFET: Cristiano Ronaldo takket Stretford End for støtten på vei mot garderoben etter en skuffende kveld på Old Trafford.

Raste mot dommeren

Renan Lodi, som slo den strøkne målgivende pasningen til Joao Felix i det første oppgjøret inntok denne kvelden rollen som avslutter fremfor servitør: Bortelaget rullet fint opp og denne gangen var det Antoine Griezmanns tur til å slå et glitrende innlegg.

Ingen plukket opp Lodi på bakerste stolpe og brassen kunne kontrollert nikke inn sitt aller første Champions League-mål.

Manchester United-spillerne var i harnisk over at målet ble stå ettersom de mente både Anthony Elanga og Fred ble snytt for frispark i forkant av Atléticos scoring.

Hjemmelagets spillere svermet rundt kampleder Slavko Vincic, men målet ble stående.

– Han skulle hatt frispark der Elanga, men det blir det ikke, og da får Atlético Madrid muligheten til å angripe, sa Petter Myhre i pausen på TV2s sending, og fikk medhold fra kollega Morten Langli:

– Jeg skjønner at Manchester United er forbanna. De føler de har hatt noen viktige dommeravgjørelser mot seg.

MISFORNØYDE: Cristiano Ronaldo (t.v.), Bruno Fernandes og Harry Maguire var ikke imponert over dømmingen til Slavko Vincic da Atlético Madrid tok ledelsen.

Manchester United åpnet desidert best på Old Trafford og så totalforvandlet ut fra laget som hang i tauene i den spanske hovedstaden for to uker siden. Tempoet var høyt, kombinasjonene gode og de holdt også på å få betalt for den gode starten.

Bruno Fernandes kom til innlegg fra høyre og fant Anthony Elanga, men denne gangen klarte svensken ikke å overliste Jan Oblak i Atlético-buret: 19-åringens avslutning fra kort hold traff hodet til Oblak.

Fernandes var også nær å overliste Oblak med et skudd som tok sloveneren litt på senga, men 29-åringen fikk slått ballen unna.

Atlético Madrid måtte i store deler av den første omgangen tåle å bli spilt lave og ha lite ball, men heldigvis for Diego Simeone & co. er det få, om noen, lag som takler det bedre. Men heller ikke de var ufarlige. Rodrigo de Paul sendte avgårde et langskudd som virkelig satte David de Gea på prøve, og Joao Felix hadde også før 1–0-scoringen en ball i nettet. Den scoringen ble imidlertid annullert for en offside.

De skapte ikke så altfor mange sjanser, Atlético Madrid, men de var kliniske da muligheten bød seg.

– Hvis Diego Simeone var Manchester Uniteds manager hadde de gått videre herfra, sa Manchester United-legenden Paul Scholes i studioet til BT Sports.

JUBLET: Diego Simeone stormet mot garderoben og jublet på sedvanlig vis da sluttsignalet gikk.

Oblak i veien

Manchester United gikk offensivt til verks etter hvilen og Anthony Elanga var igjen farlig frempå. Den andre omgangen var ikke mer enn 30 sekunder gammel da han kombinerte med Bruno Fernandes, driblet bort José Maria Gimenez og klinket til, men forsøket gikk utenfor.

Jadon Sancho fikk også en gyllen mulighet på volley, men engelskmannen klinket ballen over tverrliggeren.

Utover i omgangen, etter hvert som det nærmet seg full tid, satte Ralf Rangnick inn Nemanja Matic, Paul Pogba, Marcus Rashford og Edinson Cavani i jakten på en utligning. Til og med Juan Mata ble kastet innpå. Spanjolen kom inn til sin femte kamp denne sesongen, men heller ikke han kunne bidra da United jaktet utligning.

Fakta Disse er klare for kvartfinalene Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern München Atlético Madrid, Benfica. Sammenlagtresultater, åttedelsfinalene: Liverpool - Inter 2–1 Real Madrid - PSG 3–2 Bayern München - RB Salzburg 8–2 Manchester City - Sporting CP 5–0 Ajax - Benfica 2–3 Manchester United - Atlético Madrid 1–2 Spilles onsdag: Lille - Chelsea (0–2) Juventus-Villarreal (1–1) Les mer

Raphaël Varane var aller nærmest etter en dødball, men Oblak sto nok en gang i veien og nektet franskmannen hans aller første Manchester United-scoring. Atlético-keeperen fanget også Ronaldos akrobatiske forsøk på returen.

På overtid av overtiden fikk Manchester United en siste sjanse i form av et hjørnespark. Det var alle mann til pumpene, også David de Gea tok turen opp i Atlético-boksen, men ballen endte hos Jan Oblak.

Slavko Vincic blåste av, gjestene slapp jubelen løs og Diego Simeone løp rett i garderoben mens United-fansen kastet gjenstander etter ham.

Atlético Madrids jakt på europeisk suksess fortsetter, mens absolutt alt handler om en topp fire-plassering for Manchester United.

MATCHVINNER: Renan Lodi scoret kampens eneste mål og sendte Atlético Madrid videre.

Ajax ute

I den andre åttedelsfinalen tirsdag kveld ble manageren Manchester United har blitt koblet til, Erik ten Hag, slått ut av Champions League med Ajax.

Den første kampen mot Benfica endte 2–2, men portugiserne vant 1–0 i Amsterdam takket være en scoring fra Darwin Nunez.

Benfica er dermed klare for kvartfinalen i Champions League med 3–2 sammenlagt.

