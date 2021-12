RBK-medlemmer ber styret trekke seg: – Alle må gå

Over 100 Rosenborg-medlemmer har signert et brev hvor samtlige i klubbens styre blir bedt om å forlate vervene sine. Daglig leder Tove Moe Dyrhaug skal ha bekreftet at anmodningen vil bli drøftet i dag.

FÅR KRITIKK: Ivar Koteng er styreleder i Rosenborg.

– Brevet ble sendt i dag tidlig til Tove Moe Dyrhaug med forespørsel til om å legge det frem for styret, noe hun har bekreftet at hun vil gjøre. Da vi sendte det, hadde vi 58 signaturer. Nå har vi passert over 100 signaturer på vår digitale løsning, sier Kyrre Rødsjøsæter til VG.

Han er en av initiativtagerne til brevet, som avisen Nidaros omtalte først.

– Det skyldes frustrasjon og misnøye med de som er våre tillitsvalgte. Måten de har håndtert trenerjakten på er den endelige dråpen. Nå gjør de så stor skade på klubben at alle sammen må gå. Det er like før jul, nedstengning og to måneder til det ordinære årsmøtet. Vi syns det er ryddig at de nå får mulighet til å ta skikkelig ansvar og varsle om at de vil stille sine verv tilgjengelig slik at valgkomiteen kan finne nye kandidater, sier Rødsjøsæter.

Fakta Dette er RBK-styret Ivar Koteng (styreleder)

Svein Tore Samdal (nestleder)

Rune Bratseth (styremedlem)

Karen Espelund (styremedlem)

Vigdis Harsvik (styremedlem)

Cecilie Gotaas Johnsen (styremedlem)

Michael Stilson (styremedlem)

Frank Norvik (varamedlem) Kilde: RBK.no Les mer

Styreleder Ivar Koteng har ikke besvart VGs henvendelser. Han vil tirsdag lede et styremøte i klubben.

– Vi skal ha styremøte senere i dag. Avventer uttalelser til etter det, skriver styremedlem Karen Espelund i en SMS til Nidaros.

Rune Bratseth har ikke ønsket å kommentere brevet.

– Det er en oppførsel fra våre tillitsvalgte i klubben som ikke er verdig det Rosenborg skal være. Vi mener det brukes lekkasjer for å håndtere interne uenigheter i trenerjakten. Da Milos Milojevic var i Trondheim, var det journalister på Værnes. Da Kjetil Rekdal var her, var det ingen lekkasjer. Dette kostet blant annet Milojevic jobben, hevder Rødsjøsæter overfor VG.

Den 39 år gamle serberen fikk mandag sparken av Hammarby etter møtet med Rosenborg sist uke.

Rødsjøsæter reagerer også på at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og HamKam-trener Rekdal begge skal være aktuelle for RBK. For Rosenborg-medlemmet ser ingen likhetstrekk mellom de to kandidatene.

– Putter du Rekdal og Knutsen på samme trenerliste, så går det jo ikke opp. De står jo ikke for de samme tingene. Du kan ikke ha kravspesifikasjoner for en ny trener og putte dem på samme liste. Over år har vi hatt et styre hvor medlemmene ikke klarer å forvalte midlene eller posisjonen som er bygget opp av folkene før dem, sier Rødsjøsæter, før han fortsetter:

– Vi blør egenkapital, noe vi gjorde før pandemien som de peker på som grunn. Det er treårsplaner hvor de har lovet gull og grønne skoger, men som i 2017 kokte bort til et PR-stunt med Nicklas Bendtner og treneravslutninger med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun med påfølgende rettssak og deretter utkjøp av Eirik Horneland fra hans kontrakt. På tabellen har vi havnet på tredje-, fjerde- og femteplass. Styret gjør rett og slett en forferdelig dårlig jobb og de representerer klubben på en uverdig måte.

– Det er sterke ord?

– Ja, men det er ting vi har sett bevist gjentatte ganger. Vi kan ikke forvente at alle medlemmer er enige med oss, men det er flere underskrifter nå enn da vi sendte brevet i morges.

– Hva forventer du skjer på dagens styremøte?

– Nå har Tove sagt at hun vil videreformidle brevet. Så får vi se om de tar stilling til det og om de setter klubben foran egen prestisje.

