Dama til Klæbo: – Jeg blir en liten forstyrrelse

DAVOS/OSLO (VG) Pernille Døsvik (24) brukte tid på å forstå hvordan hun skulle passe inn i livet til kjæresten Johannes Høsflot Klæbo (25).

JUL I SVEITS: Pernille Døsvik har dratt til Davos for å holde samboeren Johannes Høsflot Klæbo med selskap i julen. Her på verandaen ved hotellrommet.

Bittelille julaften fikk Døsvik og Klæbo et juletre inn på hotellrommet i Davos. Men det er ikke sikkert julefølelsen kommer i år. Skuldrene til verdens beste langrennsløper de siste årene er på vei opp. Det er seks uker til OL i Beijing.

– Han kan bli litt irritabel, sier Døsvik.

Foran VM og OL er det sånn.

– Jeg skjønner det godt. Alt annet er helt ubetydelig, sier hun.

VG hadde en avtale med dem to dager før julaften på videolink. Det passet mellom to treningsøkter. De stiller klare på sekundet som er avtalt. Det er god stemning. Det er første gang de stiller på et intervju sammen.

De sitter ved siden av hverandre på hotellsengen og snakker inn i mac-en. Hun har reist til Davos for at han skal slippe å være alene i julen.

– For meg er han en helt vanlig gutt, som jeg trives veldig godt å være sammen med. Som jeg koser meg sammen med. Vi har funnet en god måte å få ting til å fungere på, sier Døsvik.

Paret viser frem dagene i Davos på hans YouTube-kanal og i sosiale medier. «Nå skal vi slå opp», sier Døsvik og ler:

Nå kjenner de hverandre godt. Men da de ble forelsket sommeren for drøyt fire år siden, måtte hun lære seg livet sammen med en toppidrettsutøver, som er nådeløs i jakten på å nå egne mål.

– Det var veldig annerledes og vanskelig å forstå hvor mye det faktisk betydde og at hele hverdagen hans bare dreide seg om den ene tingen. Det tok ganske lang tid før jeg forsto hvor mye det betydde og hvor viktig det var. Og hvor viktig det var at jeg kunne tilpasse meg litt måten han lever på, og måten han ville at ting skulle være på, så jeg kunne passe inn i hans liv, sier Døsvik.

– Ikke noe jeg kunne forvente

Begge er fra Trondheim, og visste om hverandre før de ble kjent. De begynte å date en gang etter at han kom hjem fra Lahti-VM i 2017 med bronse på sprinten. Men listen til Klæbo lå ikke der. Han skulle bli best.

– I starten var det nesten litt jobb, for fra begge sin side måtte det være en forståelse i bunnen. Det var ikke noe jeg kunne forvente, men noe jeg håpet på. Det kan være brutalt det jeg holder på med, det handler om å gå fortest mulig på ski. Det er det jeg blir målt på, sier Klæbo.

Og fort gikk det. Tre OL-gull i Pyeongchang i 2018, tre VM-gull i 2019 og tre VM-gull i Oberstdorf i 2021. Han tror det var sunt han møtte kjæresten, som for lengst er blitt samboeren. Hun drar ham mot et litt normalt liv mellom treningsøktene.

– Jeg er evig takknemlig for at jeg traff Pernille, sier Klæbo.

Hun er blitt vant til at alle i Norge vet hvem han er.

– Det var rarere i starten. Det var uforståelig da folk brydde seg om uforståelige ting. Nå er det mange unge som følger med, det er sjarmerende og fint. Mange unge ser opp til Johannes. Han er et godt forbilde. Det er en fin ting, svarer Døsvik.

Klæbo blir hyllet for enorm balanse på skiene, sjekk her:

– Skape egen profil

Da det ble kjent at de var et par fikk hun en liten brifing av pappa Haakon Klæbo. Hans budskap var at nå ble hun dama til Klæbo. Selv hadde han alltid vært Klæbo, men så ble han «bare» faren til Klæbo.

– Jeg gjør det jeg kan for å skape min egen profil. Jeg er aktiv på Instagram, der kan jeg vise frem hvem jeg er. Folk kan bli kjent med meg, ikke bare dama til Klæbo. Men på den annen side, jeg kommer alltid til å være dama til Klæbo, sier Døsvik og ler.

Ved siden av å være kjæresten til en av Norges aller største idrettsstjerner, så har hun et normalt liv som student ved NTNU i Trondheim. Der står sivilingeniørstudier i marinteknikk på timeplanen.

Nå er dagene i Davos trening og mer trening. Hun er enten med på ski, eller tar seg en tur i alpinbakken. Men når dagene kryper stadig raskere mot OL i Kina, så forsvinner han stadig mer inn i egen boble. De siste dagene før viktige konkurranser tar hun lite kontakt. Hun kommer i andre rekke. Det syns hun er helt greit.

– Jeg blir en liten forstyrrelse, eller hva jeg skal si. Han er veldig fokusert, det er vanskelig å trenge gjennom den boblen når han er dypt inne i hodet sitt, sier Døsvik.

Han er ærlig på hva som skal til for å vinne. Og han kunne ikke brydd seg mindre om det er noe som må gjøres som ikke handler om akkurat det han skal.

– Om du skal lykkes innenfor noe, så må du være fokusert, sier Klæbo.

Klæbo har fans i Davos. Etter seier og 2. plass i verdenscupen i desember fikk flere nesten nærkontakt:

Og selv om «alle» idrettsutøvere sier at det største presset er det de legger på seg selv, så er det noe mer der nå etter eventyrlig suksess i tre mesterskap på rad.

– Ja, jeg tror det er mye press han føler på. Det er forventninger, sier Døsvik.

Klæbo mener uansett at det ikke er løgn eller feil når en utøver sier at det største presset kommer fra ham selv.

– For min del er det viktigste at jeg skal gå fort. Men det vil alltid være et press utenfra. Men jeg er blitt eldre og jeg er blitt flinkere til å stenge det ute med årene. For om det er mange som har forventninger til meg, dét kan ikke jeg bruke energi på, sier Klæbo.

Skrek etter disking

Men hun ser det, at skuldrene er på vei opp. Snart skjer det noe veldig viktig. Så hva som står på menyen julaften er i kategorien veldig lite viktig. De tror uansett det blir bra, for kokken på hotellet er norsk og han leverer stort sett det de ønsker. De har et eget bord på et eget rom hvor de spiser frokost, lunsj og middag.

SMIIIIIL: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) har vært Norges ankermann på tre strake mesterskapsstafetter. Hver gang har han krysset målstreken først. Her sammen med Hans Christer Holund, Emil Iversen og Pål Golberg i Oberstdorf-VM forrige sesong.

Karrieren hans har vært en sammenhengende opptur, med sammenlagtseier i Tour de Ski og verdenscupen i tillegg til alle gullene. Men en brutal nedtur har det vært.

Det er åtte og en halv måned siden femmila i Oberstdorf, hvor Klæbo var først over målstreken, men ble disket etter en duell med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet. Hun satt hjemme alene og så på.

– Jeg syns det var tydelig hvem som var sterkest og vinneren i det skirennet, men det ble ikke sånn. Så det ble skriking og alt på en gang. Det var veldig kaotisk. Jeg vet hvor mye det betyr, hvor skuffet han ble og fortsatt er, sier Døsvik.

fullskjerm neste OPPLØPET: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov på vei mot mål på femmila i VM i Oberstdorf. Emil Iversen rett bak. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Bolsjunov brakk staven på oppløpet, Emil Iversen krysset målstreken som nummer to – og ble verdensmester etter at Klæbo ble diskvalifisert. 25-åringen tror ikke han kommer til å bli helt ferdig med det løpet før han går i graven, som han selv uttrykker det.

– Det var den store drømmen fra jeg var bitte liten. Jeg kommer til å vurdere opp og i mente hva jeg burde gjort annerledes. Samtidig kommer jeg ikke til å gå rundt å være irritert, jeg blir ikke en bedre skiløper av det. Men det går ikke en uke uten at jeg er innom det på en treningsøkt, sier Klæbo.

Samboeren skyter inn at de snakket om det da de var ute på ski i Davos også.

– Jeg kommer aldri til å komme over det, sier Klæbo.

Kan slutte brått

Men femmilsdrømmen lever. Det er mange muligheter. Den første kommer 20. februar. Så i VM i Planica i 2023 og i VM på hjemmebane i Granåsen i 2025. Han vet ikke hvor lenge han skal holde på, men den dagen motivasjonen daler, er det over. Han tror det vil være naturlig å kjenne litt ordentlig etter når det er mesterskapsfri sesong i 2027/2028.

2. juledag reiser hun hjem til Norge. 4. juledag starter Tour de Ski.

– Hva skylder han deg den dagen han legger opp?

– Det får vi se på. Vi får telle opp når det skjer, svar Døsvik og ler.

