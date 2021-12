EM-duell om én OL-plass på 5000 m

Sverre Lunde Pedersen (29) klarte ikke tidskravet på 5000 meter, men ble likevel tatt ut til OL på bekostning av raskere Sander Eitrem (19) - fordi veteranen skal gå for medalje på lagtempo i Beijing.

EN PLASS, TO MENN: Hallgeir Engebråten (t.v) og Sverre Lunde Pedersen har ikke klart OL-tidskravet på 5000 meter. Men en av dem vil ta Norges kvoteplass i Beijing, etter en duell i EM om tre uker. Bildet er fra lagtempoløpet i Calgary forrige helg.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det er kjedelig, slik det ser ut nå, at han ikke ligger an til å få gå i OL. Jeg er imponert over det han har gjort. Men han har mange OL foran seg, sier Sverre Lunde Pedersen med tanke på utelatelsen av Sander Eitrem - til fordel for ham selv.

Sverre Lunde Pedersen var to tusendeler av ett sekund fra OL-sølvmedaljen da han tok bronsemedaljen på 5000 meter i Pyeongchang for snart fire år siden. I verdenscupen for en uke siden var han tre tideler av ett sekund fra å sikre Norge - og seg selv - en OL-billett nummer to på distansen.

Nå har Norge kun én kvoteplass i herreklassen. 20 løpere får gå 5000 meter i OL.

Fakta Olympiatoppens OL-uttak skøyter Olympiatoppen tildelte mandag ettermiddag ti skøyteløpere OL-billett. Skøyteforbundets innstilling var tolv løpere. Julie Samsonsen og Martine Ripsrud (sprint) oppfylte ikke Olympiatoppens krav i sitt første uttak. Norge har to kvoteplasser på 500 meter for kvinner i OL. Disse er tatt ut: Marit Fjellanger Bøhm, Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten, Sofie Karoline Haugen, Peder Kongshaug, Håvard Holmefjord Lorentzen, Bjørn Magnussen, Sverre Lunde Pedersen, Kristian Gamme Ulekleiv, Ragne Wiklund. Les mer

Unggutten Sander Eitrem gikk 5000 meter i B-gruppen i Calgary 11. desember på personlig rekord 6.12,88, mens Sverre Lunde Pedersen fikk 6.14,32 - og endte på 7.plass.

Eitrem tok 4. plass, Hallgeir Engebråten 9. plass med 6.16,21.

Da Norges skøyteforbund mandag tok ut sin OL-tropp i henhold til makskvoten på syv menn, var ikke Sander Eitrem blant disse. Det var Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten, fordi de to sammen med Peder Kongshaug utgjør Norges lagtempo-trio - det sterkeste norske OL-medaljekortet for menn.

– Vi har absolutt potensiale til å ta medalje. Det er er tre løp, og alt kan skje, sier Sverre Lunde Pedersen etter 2. plasser i verdenscupene i Salt Lake og Calgary.

Han ledet Norge til OL-gull på lagtempo i Sør-Korea i februar 2018.

Se listen over alle 47 norske utøvere som er tatt ut til OL i første uttak mandag her

Hallgeir Engebråten eller Sverre Lunde Pedersen vil derfor gå 5000 meter i Beijing-OL. Hvem av de to det blir, avgjøres antakelig under distanse-EM i Heerenveen 7.-9. januar - i form av et såkalt amerikansk uttak.

– Jeg er veldig gira på 5000 meter. Det er noen sekunder opp (til de beste), men det ser lyst ut hvis jeg kan klare å ta inn like mange som jeg gjorde nå, sier Sverre Lunde Pedersen.

Norges skøyteforbunds OL-kvote er åtte kvinner, men de klarer ikke å fylle den. Ragne Wiklund kan komme til å gå nesten alle de individuelle distansene i OL, samt lagtempo med Sofie Karoline Haugen og Marit Fjellanger Bøhm. På 500 meter for kvinner har Norge to kvoteplasser, men de aktuelle løperne -Julie Samsonsen og Martine Ripsrud - har ikke innfridd OL-kravet.

For menn har Norge to plasser på 500 meter og 1000 meter, og tre på 1500 meter - med norske løpere i OL. Regjerende OL-mester Håvard Lorentzen og Allan Dahl Johansson var på «sikker plass», mens Kristian Ulekleiv (1500) og Bjørn Magnussen (sprint) ble tatt ut av Olympiatoppen mandag ettermiddag.

Ingen norske løpere er kvalifisert for 10.000 meter i OL. Ragne Wiklund er eneste norske løper på 5000 meter, kvinnenes lengste distanse.

Ps! Olympiatoppen presenterte sitt første OL-uttak mandag ettermiddag. Skøyteforbundet hadde innstilt tolv utøvere, Olympiatoppen har foreløpig gitt ti klarsignal. De to som ikke ble tatt ut nå er Julie Samsonsen og Martine Ripsrud .