Inter løser Christian Eriksen fra kontrakten

Christian Eriksen (29) er klubbløs etter at Inter løslatte ham fra kontrakten.

STJERNESPILLER: Christian Eriksen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser klubben på egne hjemmesider.

Dansken har ikke spilt fotball etter at han falt om på banen under sommerens fotball-EM med hjertestans. Midtbaneeleganten fikk livreddende hjelp på banen foran et fullsatt Parken i København.

Eriksen fikk operert inn en hjertestarter (ICD-enhet) etter hendelsen. I italiensk fotball er det ikke tillatt å spille fotball med hjertestarter.

LAGÅND: Eriksen lagkamerater på Danmark dannet en sirkel for å hindre innsyn når spillerne fikk livreddende hjelp.

Inter ønsker Eriksen lykke til videre og skriver at båndet mellom klubb og spiller aldri blir borte. Dansken ble seriemester med klubben forrige sesong.

Eriksen har den siste tiden trent med moderklubben Odense i Danmark. Etter at kontrakten med Inter er oppløst, står 29-åringen fritt til å forhandle med andre klubber, i hvert fall i land hvor det er tillatt å spille med hjertestarter.

Nederlandske Daley Blind, som spiller for Eriksens gamle klubb Ajax, er et eksempel på en spiller som også operert inn en hjertestarter, men fremdeles er aktiv.