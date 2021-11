Clas Brede Bråthen har ikke signert: – Vi må bli enige om innholdet

Clas Brede Bråthen (52) mener at dette blir «den mest krevende» vinteren for norsk hoppsport noen gang. Han har fortsatt ikke signert noen arbeidskontrakt med Norges Skiforbund etter «fredsavtalen» for snart én måned siden.

«LANDSLAGSSJEF»: Clas Brede Bråthen skal få en ny stillingstittel - men foreløpig har han ikke signert noen arbeidskontrakt. Her fotografert i Midtstua sist helg.

– Nei, den er ikke klar, svarer hoppsjefen når VG spør om han har undertegnet noen ny arbeidskontrakt med Skiforbundet.

En del av avtalen som ble offentliggjort den 21. oktober var at Bråthen fortsetter som sportsansvarlig i hopp de fire neste årene. Men han går inn i en ny rolle som landslagssjef og gir fra seg sine administrative oppgaver. Det vil bli ansett en egen sportssjef som tar over disse, men denne stillingen er ennå ikke besatt.

– Er dere uenige om noe?

– Jeg er litt usikker på hva det betyr, men jeg håper at det løser seg i løpet av kort tid.

– Du er klar til å underskrive?

– Ja, jeg har skrevet under på den avtalen som vi ble enige - det er ingen tvil om det. Men det ville være greit om vi fikk en avklaring om ansvarsområder.

– Jeg bare forventer at alt blir til beste for norsk hoppsport. Jeg hadde aldri inngått en avtale om det ikke hadde vært til beste for norsk hoppsport. Hvis det ikke blir det, må vi sette oss ned igjen.

– Men du har signert på en avtale?

– Jeg har ikke signert på noe annet enn en overordnet avtale. Innholdet må vi bli enige om. Det må være et innhold som vi i fellesskap mener er til beste for norsk hoppsport.

Etter det VG får opplyst er Bråthens nåværende arrangementssjef, Ståle Villumstad, høyaktuell som den nye sportssjefen, og da med ansvaret for de administrative oppgavene som fjernes fra Bråthens nye stilling.

På pressekonferansen den 21. oktober ble det opplyst at Bråthen heretter skal ha tittelen «landslagssjef».

Vi møter Clas Brede Bråthen på hopplandslagenes kick-off for verdenscupsesongen. Der mangler to av Bråthens kvinnelige juveler, Maren Lundby og Eirin Maria Kvandal, som er ute resten av sesongen.

– Vi er vant til skader og den slags. Det må vi leve med i hoppsporten, i toppidretten.

Foran norske medier trekker han fram «utfordringene» som han mener gjør at dette er «den mest krevende sesongen norsk hoppsport noen gang har hatt»:

OL går i et anlegg som ingen har prøvd ennå.

Norge har fortsatt ikke vunnet Hoppuken siden 2007.

Nesten alle sponsoravtalene går ut etter denne sesongen.

Det er viktig å skaffe penger til å full satsing mot VM i Trondheim i 2025.

VG spør ham «Bråthen-saken» har gjort det enda mer krevende:

– Ja, det er jo ikke noe positivt, med unntak at det viser ytterligere hvor sterkt miljøet vårt er. Det er nok en dokumentasjon på at vi står sammen i forhold til det vi har troen på.

– Tenker du på hopplandslaget?

– Hele hoppmiljøet. Med veldig få unntak har hoppmiljøet stått støtt og stødig sammen. Men det er selvfølgelig aller sterkest med dem du tilbringer mest tid sammen med, landslaget.

– Så du føler at du har hatt hoppmiljøet bak deg?

– Ja, til de grader- og med veldig få unntak.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund henviser til hoppkomiteen når det gjelder kommentar til Bråthens uttalelser. Lederen i hoppkomiteen, Kristian Brenden, har ikke besvart VGs forespørsler tirsdag og onsdag.