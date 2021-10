Christian Berge til TV 2: – Jeg havnet i noen gråsoner

Landslagstrener i håndball, Christian Berge, uttaler seg for første gang om «Kolstad-saken».

ÅPNER OPP: Christian Berge uttaler seg for første gang om Kolstad-saken.

– Jeg synes det har vært vanskelig fordi det er basert på så mange rykter. Mange rykter som ikke er riktige. Det er en av grunnene til at jeg ville vente med å svare. Jeg ønsket ikke å besvare rykter, noe som igjen kunne bidratt til flere rykter, sier Christian Berge til TV2.

Landslagssjefen har fått kritikk fra blant annet håndballpresidenten etter det ble kjent at han skal ha vært involvert i prosjektet om satsingen til håndballaget Kolstad i Trondheim.

Det har blant annet blitt spekulert i om klubben har planer om å hente stjernespillere som Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød tilbake til Norge.

Berge forteller til TV 2 at han har vært med på utrede om det er mulig å starte et stort prosjekt i Norge. Han legger til at ideen ga ham energi og entusiasme, og forteller om hvor flott det kunne vært å fått til noe slikt i Norge.

Landslagssjefen har tidligere gitt en kort uttalelse via håndballforbundet, men nå uttaler han seg altså i media.

– Så kom tanken om at dette også er positivt for landslaget. Da ville jeg hatt større kontroll på restituering, på klubber og ikke minst på å bygge en kultur som vi også har på landslaget. Det førte til at jeg havnet i noen gråsoner. Det var vanskelig å skille rollene. Det beklager jeg, sier Berge.

Han mener gråsonen var at han snakket med utenlandske spillere. Han forteller videre at han selv ikke har kontaktet noen norske landslagsspillere, men at landslagsspillere har tatt kontakt med ham. Han hevder også at han ikke har gitt spillerne råd.

Det var ifølge kanalen før sommeren at Kolstad tok kontakt med Berge.

Tidligere i oktober fortalte håndballpresident Kåre Geir Lio til VG at kontakten fra deres side var uønsket.

– Han har jobbet for det beste for Kolstad og noe han tror er til det beste for norsk landslagshåndball. Han har gjort ting som vi ikke ønsker at han hadde gjort, sa Lio.

Berge har underveis i saken ikke besvart VGs henvendelser.