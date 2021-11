Italiensk avis: – Hvorfor i h**** er han her?

ROMA (VG) Italienske aviser er fulle av lovord om Ola Solbakken (23) og Bodø/Glimt dagen derpå. De er også kritiske til José Mourinho og skriver at «et sinne er i ferd med å bygge seg opp» i Roma.

HYLLES: Ola Solbakken (23) hylles i italienske aviser.

«Denne gangen kan man ikke skylde på reservene. Da blir det vanskelig for José Mourinho å forklare hvorfor hans Roma-lag ikke bare mislykkes i å hevne 6-1-tapet i Norge, men måtte nøye seg med uavgjort etter en desperat sluttspurt» skriver La Republicca.

Mourinho kranglet med oversetteren etter møtet med Bodø/Glimt torsdag.

Corriere Dello Sport sier Roma fremsto fortvilet og «helt på kanten, som i alle kamper under Mourinho» og at «et sinne er i ferd med å bygge seg opp». De beskriver Bodø/Glimt som overlegne og peker på én grunn: De fremstår som et lag.

Spesielt Ola Solbakken (23) får skryt.

«Hvorfor i helvete er et talent som han her, og ikke i en klubb som aspirerer til å vinne Champions League?» skriver avisen og fortsetter med skryt av Kjetil Knutsens menn.

«En er lært opp til å tro at hvis en vokser opp nord for den arktiske sirkelen så er du per definisjon bare en som kommer ut fra igloen din for å gjete reinsdyr, fiske etter laks med julenissen og spille fotball på fritiden. Men her er de: et velsmurt, harmonisk kor som er aggressive uten ball. Vakre – og dødelige».

SPILLERBØRS: Her er dommen over Glimt-spillerne i italienske Gazzetta dello Sport.

De påpeker at Roma riktignok ble snytt for i hvert fall ett – kanskje to – straffespark, men at Glimt hele tiden hadde et forsprang. Massimo Cecchini, kommentator i Gazzetta dello Sport, sier at «ja, dommeren gjorde en feil, men at Roma fremdeles har mange problemer som må fikes».

«Den første kampen tapte de 6–1, en mørk dag i Romas historie. Vi forventet at de ville overvinne Bodø denne gangen, Men det ble ikke slik. Nordmennene nøytraliserte Roma på en veldig sivilisert måte og scoret på de sjansene de fikk» sier Cecchini og legger til:

«Når Roma er i angrepsposisjon viser de svakheten sin, som de også har vist med andre lag. I går så vi for første gang at Roma-supporterne buer på laget sitt» sier Cecchini.

I spillerbørsen til avisen er det kun én spiller som får godkjent – Stephan El Shaarawy. Han fikk 7 på børsen, mens Tammy Abraham og Henrikh Mkhitaryan bare fikk 4,5. Roma som en enhet fikk 5 av 10, ifølge NTB.

HYLLET: Glimt-supporterne ble hyllet av over 1500 tilreisende nordlendinger etter bragden på Stadio Olimpico.

Kjetil Knutsen var først og fremst selvkritisk etter kampen torsdag kveld.

– Jeg synes ikke vi er rå nok med det vi gjør med ball, sa han.

Han var også kritisk til egen kampledelse.

– Så blir vi trøtte og slitne. Det blir for store avstander og jeg gjør for sene bytter. Det må jeg bare erkjenne. Vi er litt heldige det siste kvarteret. De skulle hatt et straffespark, men 2–2-målet var offside, så for meg blir det 1–1. Totalen er en ganske imponerende prestasjon, sa Knutsen.

Mourinho var først og fremst opptatt av dommeren. Til Sky Sport Italia sa han:

– Det var to klare straffer. Hvor mange poeng har vi tapt på dommerfeil? Jeg vet ikke om det settes opp dårlige dommere som starter sin karriere i Conference League. Jeg sa ingenting om dommeren i Norge, for da tapte vi 6–1, men det var to klare straffer i dag.