NRK-ekspert slaktet Norge, får svar: - Må følge med

ULLEVAAL STADION (VG) NRK-ekspert Carl-Erik Torp slaktet de norske landslagskvinnenes prestasjon etter 0–0 borte mot Polen i VM-kvalifiseringen. Kritikken preller av Caroline Graham Hansen (26).

BELGIA NESTE: Kvinnelandslaget gjorde unna siste test før tirsdagens VM-kvalik mot Belgia. Fra venstre Maria Thorisdottir, Caroline Graham Hansen, Guro Bergsvand og Vilde Bøe Risa.

«Ikke godt nok» og «urovekkende» var analysen til NRK-eksperten som også antydet at kvinnenes mål om medalje i EM og VM er «hårete» og «overambisiøst».

Nå spiller «Caro» ballen tilbake - og det er ingen lissepasning.

– Vi var ikke fornøyd med kampen mot Polen, men som jeg sa til NRK etterpå så må de følge med på lagene vi spiller mot hvis de skal kritisere oss. Mye av kritikken er på feil grunnlag. Man må ha kunnskap rundt de lagene vi møter før man kan mene noe. Da skal vi ta kritikk med rak rygg fordi det kommer med rette fordi vi var de første til å rekke opp hånden etter en kamp hvor vi ikke var fornøyd. Det var ikke vår beste kamp - og vi hadde sjanser nok til å score - men derfra til å bli slaktet på feil grunnlag er ikke noe vi eller jeg tar så lett på, sier Graham Hansen til VG.

Tirsdag kveld kommer første sjanse til å rette opp inntrykket i VM-kvaliken mot Belgia her på Ullevaal Stadion. Det er en motstander som har tatt steg - i likhet med Polen.

– Gamle analyser

– Polen for fem år siden var kanskje ikke så bra, men Polen nå er et bra lag. Det samme er Belgia. Man står litt stille i fortiden og fortsetter å mene på bakgrunn av gamle kamper og gamle analyser av disse lagene. Det synes jeg er veldig synd.

– Synes du dere har hatt fremgang som lag?

– De som gadd å sette seg inn i de to kampene mot Armenia og Kosovo - selv om det ikke var all verden - ville sett at det var fremgang fra i sommer. Så går ting litt opp og ned.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

«Caro» har samme utgangspunkt som landslagssjef Martin Sjögren når han sier at «vi er vår største kritiker».

– At ekspertene synes det ene eller andre, det får så være. Vi fokuserer på det som er viktig for oss. Det er å gjøre en grundig analyse av hvorfor vi ikke fikk det kampbildet vi ville ha mot Polen. Vi må lære av det og ta det med inn i denne kampen. Så kan man ikke si noe annet enn at Polen var gode. De gjorde en god kamp mot oss og fikk det kampbildet de ville ha. Etter kampen må vi lære av det og kjapt fokusere på det som tar oss videre. Det er ikke å høre på hva Carl-Erik Torp synes som ekspert. Vi følger planen.

– Må tåle å høre det

Sjögren er klar på at det skjer mye og raskt i kvinnefotballen nå.

– Det tror jeg ikke omverden skjønner hvis man ikke er dedikert og følger med. Hvis du bare leser resultatet på mobilen din at det ble 0–0 mot Polen, så føles det som et litt merkelig resultat for Norge. Men om man gjør leksen så kanskje man lander på at det kanskje ikke er så uvanlig lengre. Det er ganske jevne kamper. Presterer man ikke på høyt nivå, så blir det slike resultater.

Guro Reiten (f.v.) og Caroline Graham Hansen.

Carl-Erik Torp sier til VG at han var kritisk til Norges prestasjon mot Polen.

– Polen er en nasjon som vi skal slå - det sa jo til og med landslagstreneren - og når de presterer så dårlig så må de tåle å høre det. At man reiser ned og ikke alltid slår Polen, det er jeg enig i. De er ingen kasteball, men dette handlet om prestasjonene til Norge som var for svak, sier NRK-eksperten.

Norge-Belgia har kampstart kl. 19.00 tirsdag