Mourinho før Glimt-kampen: – Det er ikke snakk om hevn

ROMA (VG) Bodø/Glimt ydmyket José Mourinhos Roma på Aspmyra. Han tenker ikke på hevn før returmøtet på Stadio Olimpico.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter at Romas pressesjef ikke slapp til norsk presse på den offisielle pressekonferansen, stilte den portugisiske manageren opp til en fellesseanse på Romas treningsanlegg – et avsidesliggende område en drøy halvtime fra både sentrum og Romas hjemmearena Stadio Olimipico.

VG møtte sammen med Dagbladet, TV 2, Avisa Nordland, NRK og Aftenposten en Roma-manager i strålende humør. Han hadde tydelig fulgt med på hva Bodø/Glimt har gjort i den hjemlige serien siden sist.

– De er veldig gode. De var veldig gode mot oss, og hadde en liten «hangover» etter kampen mot oss og tapte to poeng. Så vant de den viktige kampen mot Molde, så jobben er gjort for dem, og det er ikke noen overraskelse for meg. De er et bra lag, sier Mourinho.

– Tror du de vinner ligaen?

– Ja. Jobben er gjort. De vinner.

Jobben ble definitivt også gjort mot Roma på Aspmyra der Glimt vant 6–1 for drøye to uker siden. Det var første gang i Mourinhos karriere som manager at laget hans slapp inn seks mål. Roma-manageren ble spurt om hvordan det blir å møte sine overmenn igjen på eget gress.

– Normalt. Jeg tror ikke det er plass i fotballen og livet for hevn. Hevn for hva da? En kamp vi tapte mye? Det er ikke snakk om hevn. Det er en ny kamp mot et veldig bra lag, men et lag vi vet vi kan vinne mot, sier Mourinho og legger til:

– Som jeg sa på pressekonferansen, var vi redd for alt i den første kampen. Ikke resultatet, men den grusomme kunstgressbanen, kulden, skader og slitne kropper. Men vi fryktet ikke Bodø. Denne gangen vet vi at vi spiller mot et bra lag. Vi vil være annerledes i denne kampen, sier portugiseren.

Hvor annerledes Roma vil fremstå gjenstår å se.

Tammy Abraham, som spilte den siste halvtimen i Bodø uten å få ballen i mål, er en av spillerne Mourinho kan velge å starte med torsdag.

– I fotball har en gode og vonde dager. En lærer mye om seg selv og laget i de vonde dagene. For meg er dette en gyllen mulighet til å vise frem kvalitetene våre, lederskap og hjelpe laget, sa Abraham på pressekonferansen onsdag.

– Måten vi tapte på sist gang var ikke rett. Så torsdag må vi sette de på plass. Det er et godt lag, men det er vi også. Det blir en bra kamp i morgen. Vi vil gi alt for å vinne kampen, det må vi.