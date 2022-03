Lewandowski og co. senket den svenske VM-drømmen – Zlatan åpner for å fortsette

(Polen – Sverige 2–0, Portugal – Nord-Makedonia 2–0) Fotball-VM i Qatar går uten Zlatan Ibrahimovic (40) og Sverige, men den svenske superspissen ønsker uansett å fortsette på landslaget.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det håper jeg. Så lenge jeg kan holde meg frisk, og spille og bidra med noe så håper jeg det, sier Zlatan Ibrahimovic til C More etter tapet for Polen i playoff-finalen.

40-åringen kunne likevel ikke svare på om han hadde spilt sin siste landskamp.

– Det er ikke noe man svarer på nå, sier Ibrahimovic, som kun har spilt elleve minutter fordelt på tre kamper for Milan siden han pådro seg en akilles-skade i midten av januar.

En VM-billett lå i potten Polen og Sverige barket sammen på Silesian Stadium i Chorzow, og etter en målløs første omgang raknet det for svenskene i den andre.

Like etter hvilen fikk vertene straffespark, da Jesper Karlström la innbytter Grzegorz Krychowiak i bakken. Den italienske dommeren Daniele Orsato var ikke i tvil, til tross for protester fra de gulkledde spillerne.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er straffe. Hvis du ser på Karlströms venstrebein imellom Krychowiaks bein. Krychowiak er smart, og kommer inn foran Karlström som er for het i eget straffefelt, sier den svenske fotballeksperten Hasse Backe til C More.

Straffesparket tok superspissen Robert Lewandowski vare på, og sendte Polen opp i 1–0.

forrige







fullskjerm neste TIL VM: Robert Lewandowski ledet Polen til sitt andre strake verdensmesterskap. 1 av 5 Foto: Czarek Sokolowski / AP

Emil Forsberg fikk en eventyrlig sjanse til å utligne ti minutter senere, men skuddforsøket ble stoppet av den polske sisteskansen Wojciech Szczesny.

Sverige fortsatte å presse på for en utligning som ville gitt ekstraomganger, men i stedet doblet Piotr Zielinski den polske ledelsen etter at den svenske stopperen Marcus Danielson mistet i et mottak.

– Grov, grov feil av Marcus Danielson, sier den tidligere landslagsspilleren Kim Kallström til TV4.

Med ti minutter igjen ble Ibrahimovic kastet innpå i håp om at han kunne utrette et mirakel. Det klarte han ikke, og svenskene blir dermed ikke å se når fotball-VM i Qatar går av stablene i november.

– Alle er skuffet og deppet, men det er normalt når man taper. Alle vil spille VM og oppleve VM, men dessverre ble det ikke sånn, sier Ibrahimovic.

Dit skal derimot Polen, som er kvalifisert til sitt andre strake verdensmesterskap. I Russland for fire år siden ble de slått ut av gruppespillet.

Portugal er også klare for VM etter at de beseiret Nord-Makedonia i sin playoff-finale tirsdag.

Bruno Fernandes ble den store portugisiske helten med sine to scoringer. Først ble han servert av Manchester United-lagkamerat Cristiano Ronaldo på 1–0-scoringen, før Diogo Jota var servitør da Fernandes doblet ledelsen.

Flere scoringer ble det ikke, og Portugal er kvalifisert for sitt sjette strake fotball-VM.

VM-KLARE: Cristiano Ronaldo (med ryggen til) og hans portugisiske lagkamerater skal til Qatar.