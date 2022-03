Apelgren søker ikke landslagsjobb: – Men selvsagt er jeg sugen

Tidligere Elverum-trener Michael Apelgren vil ikke søke på utlysningen til Norges Håndballforbund. Men svensken kan likevel bli en konkurrent til Kristian Kjelling om jobben som ny landslagssjef.

TOI KANDIATER? Kristian Kjelling (til venstre) har søkt jobben som landslagssjef. Michael Apelgren søker ikke, men kan ikke kalles uaktuell.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kjelling bekreftet torsdag at han har søkt jobben. Det har også Jonas Wille gjort. Apelgren har lest stillingsannonsen, men velger ikke å søke.

– Selvsagt er jeg sugen på en slik jobb. Det kunne vært «jättekult» og en stor ære å trene Norge. Jeg har min egen målsetting om å vinne noe stort en gang, sier Michael Apelgren (37) til VG.

Etter å ha løftet Elverum opp på Champions League-nivå har han fortsatt suksessen i svenske Sävehof. Apelgren har kontrakt med Göteborg-klubben i ytterligere to sesonger. Derfor søker han ikke aktivt.

– Lojalitet er en viktig verdi for meg. Men alle trenere har en drøm om å bli landslagssjef. Jeg har fått dette spørsmålet ekstremt mange ganger fra folk både i Sverige og Norge, forteller han.

Apelgren vant SM-gullet i fjor og Sävehof har fortsatt like bra i år. Klubben spiller i neste uke åttedelsfinale i European League. 37-åringen synes det blir hypotetisk å snakke om hva som skulle skje om Norges Håndballforbund tar kontakt.

– Jeg vil ikke spekulere noe i det, sier han.

– Han har gjort det superbra i Sverige. Apelgren er bra på å finne og løfte unge spillere, god med mennesker og taktisk sett en veldig bra trener, sier Aftonbladet håndballekspert, Johan Flinck.

SVENSK MESTER: Michael Arena kunne juble for SM-gull med Sävehof foran coronatomme tribuner i fjor.

Håndballforbundets generalsekretær har ansvaret for prosessen. 9. april er siste søknadsfrist.

– Det er gode navn på søkerlisten nå. Det er det ingen tvil om. Det er vanskelig å si om den blir større og bedre. Men jeg skjønner Apelgren sitt ståsted. Vi vil være aktive om søkerlisten tilsier det. Dette er som i alle ansettelser, sier Erik Langerud til VG.

– Vi har fått åtte til 10 søkere av kjente og ukjente navn, opplyser Langerud. Generalsekretæren bekrefter søknadene fra Kjelling og Wille. Han forteller om stor pågang etter at Berge kastet kortene 24. februar.

I 2016 slo Apelgrens Elverum senere Champions League-vinner Montpellier:

– Listen kommer til å bli større. Jeg har snakket med utrolig mange som har ringt for å diskutere jobben og dens innhold. Primært fra trenere og agenter utenfor Norge. Det er veldig stor interesse for jobben. Det virker som norsk håndball har en god standing ute i Europa, sier Langerud til VG.

Han som styrer prosessen fra håndballforbundets side. Fristen for skriftlige søknader er 9. april. Langerud håper at den nye treneren skal være klar i løpet av en måned etter det.

– Vi må bruke tilstrekkelig tid, men jeg håper veldig mye er gjort i løpet av april og starten av mai, sier generalsekretæren.

Michael Apelgren ble hentet til Elverum som spillende assistent for Christian Berge. Han tok raskt over da Berge ble landslagssjef og ledet Hedmark-klubben til seks strake sluttspillgull, fire seriemesterskap, to cuptitler og fem Champions League-deltagelser.

– Jeg er som trener på mange måter et produkt av norsk håndball. Jeg kjenner mange av spillerne og har følelser for Norge, sier han.

Jobben som norsk landslagssjef setter svensken høyt.

– Dette er en av toppjobbene i Europa, sier Michael Apelgren.