Knutsen lå nattevåken etter CL-exiten: – Skuffelsen sitter i

ZAGREB (VG) Det ble lite søvn på Kjetil Knutsen (53) og Glimt-spillerne etter det sviende nederlaget for Dinamo Zagreb.

SKUFFET: Kjetil Knutsen drømte om Champions League, men måtte se drømmen gå i tusen knas mot Dinamo Zagreb.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Håper dere har sovet bedre enn meg, sier Kjetil Knutsen da han kommer ut av Hilton Garden Inn i Zagreb, hvor et samlet pressekorps har møtt opp for å høre trenerens tanker etter Champions League-exiten mot Dinamo Zagreb onsdag kveld.

Den dramatiske playoffkampen gikk til ekstraomganger, men her sa det stopp for Glimts muligheter for spill i Europas gjeveste selskap. To scoringer fra hjemmelaget sendte kroatene til Champions League og frarøvet kaptein Ulrik Saltnes en historisk mulighet.

– Den var plagsom. Jeg har ligget og plaget meg selv hele natten. Det var tungt, sier han om timene siden kampslutt.

– Hva har du grublet på? lurer en av de fremmøtte journalistene.

– Hvor nært man var, og hvordan man egentlig skyter seg selv i foten. Vi hadde allverdens av muligheter, og jeg føler egentlig at vi var det beste laget. Da er det tungt å sitte igjen med ingenting, sier Glimt-kapteinen og oppsummerer nederlaget som «trist».

Knutsen var svært frustrert underveis i kampen, og ga spillerne en hårføner under pausepraten. Dagen derpå hadde ikke 53-åringen klart å riste av seg de vonde følelsene etter tapet.

– Skuffelsen sitter fortsatt i, åpner Glimt-treneren, som leste boken «Kain og Abel» for å falle i søvn.

– Vi har en del forklaringer på hvordan det ble som det ble. Jeg er fornøyd med at vi klarer å vise kvaliteten i laget i andre omgangen. Så irriterer det meg at vi ikke er mer mentalt rå i første omgang, og så blir det som det blir. Men det er læring i dette, og mye fint å ta med seg. Det er en kamp vi vil huske, men en kamp som vil være langt fremme i hjernebarken når en tar sitt siste pust, sier Knutsen.

Nå venter spill i Europa League for nordlendingene. Der kan de møte storheter som Manchester United og Arsenal. Gruppespillet trekkes fredag kl. 13. I tillegg er Glimt med og kjemper om topplasseringer i Eliteserien.

– Det er ingen grunn til å henge med hodet. En må være til stede når en har muligheten og kampen spilles. Alle forberedelsene inn i kampen, og så må du være rå og ta med deg den læringen. Å ligge i fosterstilling og synes synd på seg selv funker ikke på dette nivået. Vi har kamp på lørdag og må gjøre jobben inn mot det, konstaterer Knutsen.

Lørdagens motstander er Jerv i Grimstad. Kampen spilles kl. 18.