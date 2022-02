Svenskene plaget av skøyte-mygg: – Ikke hørt om den

BEIJING (VG) Svenskene er bekymret for myggproblemer i isen før deres nye helt Nils van der Poel (25) skal gå 5000 meter for å vinne blågult skøytegull for første gang på 34 år.

PLAGSOMT KRYP: Nei, ikke Nils van der Poel, svenskenes store gullhåp i skøytehallen, men myggen som angivelig har funnet seg til rette i skøytehallen.

– Det tror jeg er sterkt overdrevet, sier Norges sportssjef for skøyter, Petter Andersen til VG.

– I forbindelse med første økt (på morgenen) - kanskje. Men når det gås hele tiden, er det ikke noe problem, tilføyer den tidligere landslagsløperen og OL-deltakeren.

Det er Aftonbladet som i forbindelse med et intervju med Nils van der Poel hevder at mygg skaper problemer for is-makerne og løperne foran mennenes åpningsdistanse i OL. 5000-meteren starter klokken 09.30 norsk tid (16.30 lokal Beijing-tid).

Verdensrekordholder Nils van der Poel er gullfavoritt på begge de lengste distansene. Svensk presse mener imidlertid at det kan dukke opp hinder i veien for ham på den korteste i dag.

Mygg som trives i den splitter nye og varme (18 grader i lufta) hallen, isen (perfekte 11 grader) er rapportert for myk, løs og befengt med spor og hakk, van der Poel har på grunn av OLs sedvanlig mange restriksjoner ikke fått trene så mye som han pleier - og ja, svenskene frykter at han ikke skal gjenta Tomas Gustafsons (62) bragd fra Calgary-OL i 1988.

Nils van der Poel er derimot ikke bekymret.

– Isen spiller ingen rolle for meg. Er den rask, er det en fordel for meg. Er den treg, er det en fordel for meg, sier han til Aftonbladet.

Petter Andersen påpeker at isen var veldig bra under kvinnenes 3000 meter lørdag. Det viste tidene på lavlandsbanen. Irene Schouten vant på olympisk rekord 3.56,93, Norges Ragne Wiklund ble nummer fem med 4.01,44.

– Det er standard gode lavlandsforhold, påpeker han.

Norges eneste deltaker på 5000-meteren, Hallgeir Engebråten (22), i tredje par mot Sergej Trofimov (Russlands olympiske komite). Nils van der Poel i tiende og siste mot belgiske Bart Swings.

Petter Andersen mener at Engebråten, som tok bronsemedaljen på distansen i EM for en måned siden, er i superhumør. Utfordringen hans vil bli å sette utgangsfarten. Han må gå billig nok, og fort nok. Går han litt for avslappet, kan han fort gå for dårlig.

– Jeg er spent på Sven Kramer (35) i første par. Han vil gi en pekepinn. Enten vil han gå veldig bra, eller veldig dårlig, sier Petter Andersen om Nederlands regjerende olympiske mester på 5000 meter.

Alle tiders skøytekonge går sitt femte og siste OL. I sommer gjennomgikk han en operasjon i ryggen.