Utøvere kritiske til ski-ledelsen etter vinterens uttaksbråk: – For mye synsing

Konflikter knyttet til uttak har preget norsk langrenn gjennom OL-sesongen. Da norske herreløpere var samlet på evalueringssamling sist uke kom den store oppvasken.

NYE TAK: Distanselaget i langrenn er ikke fornøyd med at OL endte uten individuelt gull eller stafettgull. Neste år venter VM i Planica. Her er er Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Emil Iversen. Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund under presentasjonen av laget. Didrik Tønseth er også på laget.

En som ga klar beskjed om at ting må ryddes opp i var Harald Østberg Amundsen. Et av de største talentene på landslaget forteller at dette var budskapet til trenerne og langrennssjef Espen Bjervig:

– Vi må ha mer konkrete kriterier for hva som gjelder til ulike skirenn og hvilke renn som gjelder for å bli tatt ut til VM neste år. Det må bli klarere. Det har vært for mye synsing på de punktene og ført til trøbbel, sier 23-åringen til VG.

VIL HA KLARHET: Harald Østberg Amundsen.

For sist uke satte både distanse- og sprintlaget et endelig punktum for OL-sesongen. På et hotell utenfor Oslo var samtlige samlet for å legge alle kort på bordet og evaluere hva de gjorde riktig og galt.

Flere veteraner mener det ble grundigere enn tidligere år. Spesielt sekvensen som handlet om uttak ble en lang diskusjon fordi temaet har sørget for mye bråk og misnøye gjennom året som gikk.

Fakta Langrennslandslagene 2022/2023 Sprint, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg Erik Valnes, Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug (ny). Distanse, herrer: Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth (ny). Kvinner: Heidi Weng, Mathilde Myhrvold, Helene Marie Fossesholm, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga (ny) Julie Myhre (ny) og Marte Skaanes (ny). Les mer

Amundsen er klokkeklar på at utøverne fra nå av må vite nøyaktig hva som kreves for å gå de ulike rennene: Jo mer spesifikke kvalifiseringskrav til renn, jo enklere er det å se om man er utenfor eller innenfor uttak.

– Det føler jeg de (ledelsen) ikke har vært spesielt flinke til i år, sier Amundsen og fortsetter:

– Det vil alltid være noe som er fornøyd eller misfornøyd med uttak. Alle sier «ja» til et tilbud om plass, uavhengig av om de føler seg superkvalifisert eller på grensen. Det ligger ikke på oss utøvere, som lever av å konkurrere. Vi har blitt enige om at det må være en tydeligere stemme fra sprint- og distansetreneren sammen, sier Amundsen.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum gir Amundsen rett i at konkretisering av hva som gjelder til enhver tid er viktig. Men han erkjenner at det er en utfordring.

Han påpeker at utøverne på den ene siden ønsker klare kriterier, men ingen ønsker heller at det kun skal bli «amerikanske uttak». Det vil si at det kun er resultater som gjelder.

– Det å få til en kombinasjon av amerikansk uttak, skjønn og forutsigbarhet, må vi prøve å løse på best mulige måte. For ingen av utøverne på evalueringen sier at skjønn ikke er viktig. Vi må bare prøve å løse det på best mulige måte, overfor de på elitelag, men også for de som er på nivået under landslag.

Sprinttrener Arild Monsen støtter innspillene til Amundsen.

– Jeg er enig og vi har pratet om det i møtene. Det ble noen valg vi gjorde som ble utydelige overfor utøverne. Vi tar det videre som et punkt, sier Monsen og peker på at avlyste renn også skapte utfordringer.

TØFF UTTAKSJOBB: For landslagstrenerne på henholdsvis distanse- og sprintlaget, Eirik Myhr Nossum (venstre) og Arild Monsen (høyre).

Sprintlandslagsløper Sindre Bjørnestad Skar sier landslaget ble enige om enda tydeligere kommunikasjon.

– Det gjelder ikke bare for oss landslagsløpere, men også for de nedover i systemet. For eksempel de som er på rekruttlandslag og andre forskjellige team. I fremtiden må vi bli enda tydeligere, ha mer åpenhet og klarere retningslinjer. Det vil gagne alle, sier han.

TAR GREP: Langrennssjef Espen Bjervig.

I tillegg til kommunikasjon rundt uttak har ski-ledelsen erkjent at de som er involvert i landslaget trenger medietrening. Der tar langrennssjef Espen Bjervig grep umiddelbart.

– Det har vært et stort behov for å prate ut, og en veldig lyst til å bli bedre. Man har opplevd ubehagelige ting fra media - fra både min, trenere og utøveres side. Det ønsker vi ikke mer av. Vi vil ta en jobb med å bli bedre på kommunikasjon både eksternt og internt, sier Bjervig.

De skal også få hjelp av Olympiatoppen med såkalt «lagbygging». Bjervig planlegger også å få til flere treffpunkter med løpere og lag som ikke er på landslagene. Målet er å sørge for at forståelsen rundt uttak blir bedre.