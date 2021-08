Barcelona-debut må vente: Skadet på første trening

Ingrid Syrstad Engen (23) har fått en tøff start etter drømmeovergangen til Barcelona.

PÅ SAMME LAG: Ingrid Syrstad Engen (t.v.) og Caroline Graham Hansen fotografert under en treningsøkt med Barcelona tidligere i sommer.

Landslagsprofilen skrev under på en toårskontrakt med det katalanske mesterlaget i juli, men det gikk ikke mange dagene før 23-åringen var satt ut av spill på grunn av en skade.

– Hun har bare trent én dag med laget før legen oppdaget en skade i den høyre leggen. Vi vet ikke når hun er tilbake igjen, sier presseansvarlig for Barcelonas kvinnelag, Jordi Clos, til VG.

Syrstad Engen dro ned fra Barcelona sammen med de andre skadede spillerne og ble med laget på siste tre dagene av treningsleiren på Costa Blanca.

Når Barcelona på søndag reiser til USA for å spille «Women’s International Champions Cup» må nok 23-åringen må bli hjemme.

I Portland skal Caroline Graham Hansen og Barcelona møte Lyon i en semifinale og deretter vinneren av Houston Dash-Portland Thorns. Kampene spilles mellom 19. og 22. august. Barcelona blir i USA i åtte dager.

Deretter går turen til Trondheim. 28. august skal Barcelona møte Rosenborg til treningskamp på Lerkendal.

Ørjan Engen, faren til Ingrid, er styreleder for Rosenborg kvinner. Han har selvsagt et håp om å se datteren på banen mot «gamleklubben».

– Vi håper det – til det motsatte er bevist.

– Skikkelig stas

Interessen for kampen er det ingenting å si på. Det er solgt over 3000 billetter allerede.

– Det blir skikkelig stas, både å se hvordan RBK takler å møte et så bra lag og så er det jo artig å se når Barcelona spiller. Jeg så kampen deres mot Juventus i helgen (vant 6–0) og ser at vi får noen utfordringer. Det er en håndfull for å si det sånn, men det bra med litt referanser for både spillere og trenerapparatet, sier Ørjan Engen.

Barcelona starter seriespillet i hjemlig liga den første helgen i september.