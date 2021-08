Ny kneoperasjon: – Enden har aldri vært nærmere

Roger Federer (40) må opereres igjen. Nå frykter ekspert at karrieren henger i en tynn snor - men spår et aller siste forsøk fra tennislegenden.

TUSLER AV: Roger Federer forlater gresset etter å ha tapt kvartfinalen av årets Wimbledon. Var det siste gang man fikk se Wimbledon-legenden i den ikoniske turneringen?

Andreas Hellenes, VG

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Søndag kveld tok den 40-årige sveitseren til Instagram for å formidle hvorfor man ikke har fått sett tenniseleganten spille siden kvartfinale-exiten i Wimbledon i år:

– Som dere kan se for dere, så har det ikke vært enkelt. Doktorene har gjort mange tester av kneet mitt for å skaffe all mulig informasjon i etterkant av at jeg skadet kneet mitt ytterligere under gress-sesongen og Wimbledon, forteller Federer og fortsetter:

– Dessverre fortalte de meg at jeg trenger å operere dersom kneet mitt skal bli bra i fremtiden. Derfor har jeg bestemt meg for å gjøre det.

Det medfører naturligvis at sveitseren også trekker seg fra Grand Slam-turneringen US Open som starter ved slutten av inneværende måned.

Fakta Grand Slam i tennis: Grand Slam er tennissportens fire mest prestisjefylte turneringer. Hver turnering spilles én gang i året.

Australian Open (spilles i Australia), French Open (spilles i Frankrike), Wimbledon (spilles i England) og US Open (spilles i USA) er de fire turneringene.

På herresiden er sveitsiske Roger Federer, spanske Rafael Nadal og serbiske Novak Djokovic de mestvinnende spillerne med 20 titler hver.

På damesiden er australske Margaret Smith Court den mestvinnende spilleren med 24 titler. Les mer

Kneoperasjonen blir hans tredje på ett og et halvt år - og hans fjerde totalt i karrieren. Den kommende operasjonen vil holde 40-åringen ute i månedsvis, men det kan finnes en mulighet for at man ikke har sett det siste av superstjerna.

– Jeg er realistisk. Jeg vet hvor vanskelig det er i denne alderen å gå gjennom en sånn operasjon og forsøke å komme tilbake, erkjenner Federer på Instagram:

«One Last Dance»

Ifølge tenniskommentator for Discovery og tidligere tennisspiller, Christer Francke, skal den kommende operasjonen være mer omfattende enn de to foregående. Men likevel tror han man får se en siste dans fra 40-åringen.

– Jeg tror han kommer til å sikte mot neste års Wimbledon og gi det et siste forsøk, men dersom han får en trøkk til, så tror jeg han kommer til å legge opp. Enden er i hvert fall nærmere enn noen gang, sier Francke til VG og fortsetter:

– Jeg tror nok han spiller videre fordi han elsker tennis, og ikke fordi han skal prøve å jakte de andre gutta i kampen om flest Grand Slam-titler. Tennis er livet hans.

At Francke tror den 40 år gamle firebarnsfaren fra Sveits vil gi akkurat Wimbledon-turneringen et siste forsøk, er kanskje ikke så rart.

Federer står nemlig til nå bokført med 8 titler fra den ikoniske gressturneringen. Det er flest av alle herrespillere gjennom tennishistorien.

forrige













fullskjerm neste NUMMER ÉN: Roger Federer vant sin første Wimbledon-tittel i 2003. 1 av 8 Foto: DAVE CAULKIN / TT NYHETSBYRÅN

– Har Federer i det hele tatt en sjanse til å vinne en siste Wimbledon-tittel?, spør VG.

– Federer han en reell sjanse, men han er jo «underdog», sier Francke som mener noen forutsetninger må ligge til grunn for at sveitseren skal lykkes i neste års utgave:

– Jeg tror ikke han går tilbake på banen før han er hundre prosent frisk, men Federer er en sånn type som trenger matchtrening for å prestere. Han må ha minimum to-tre turneringer for å komme noenlunde i form.