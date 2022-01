MMA-Bolander på gulljakt i VM – slik er UFC-planen

VALLHALL ARENA (VG) Cecilie Bolander (25) har fått en knallstart på MMA-karrieren, og mener hun er klar favoritt til å ta gull i amatør-VM som arrangeres denne uken.

VM-KLAR: Cecilie Bolander står i spissen for den norske VM-troppen. Dette bildet er fra Frontline Muay Thais lokaler i Vallhall arena.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg er veldig sikker på at jeg skal ta VM-gullet. Det er absolutt ikke noen krise dersom det ikke skjer, men jeg har fått tryggheten jeg trenger, sier 25-åringen til VG.

Mesterskapet arrangeres i Abu Dhabi, og dersom Bolander skal ta gullet må hun vinne tre kamper i fjærvektklassen (65,8 kg). Hun går sin første kamp onsdag, og den argeste konkurrenten blir trolig brasilianskfødte Sabrina Laurentina De Sousa som representerer Bahrain. De to kan barke sammen i en eventuell finale.

Det er IMMAF som arrangerer VM, og kampene streames live.

– Det blir veldig viktig for meg å få kamperfaring nå i VM. Jeg håper på at jeg skal få testet meg skikkelig, og at det kan gå både to og tre runder. Men ser jeg en åpning etter ti sekunder, så nøler jeg ikke med å ta den – vær trygg, sier Bolander som så langt har knust alle motstanderne i første runde.

SELVSIKKER: Cecilie Bolander bruker treningskamerat Jon Vetle Furuheim til å vise frem spesialvåpenet «armbar». Den har hun brukt til å avgjøre alle fightene så langt.

Fakta NORSKE DELTAGERE I MMA-VM Kvinner: Juniorklassen i fluevekt (56,7 kg): Victoria Paulsen

Fjærvekt (65,8 kg): Cecilie Bolander Menn: Fjærvekt (65,8 kg): Afrim Thaqi

Lettvekt (70,3 kg): Harda Karim

Weltervekt 77,1 kg): Fredrick Høifødt I tillegg skal Arlind Berisha fra Sarpsborg konkurrere for Kosovo i tungvektsklassen (120,2 kg). Les mer

Det er gått litt over fire måneder siden hun gikk offensivt ut og lanserte seg som den «norske Ronda Rousey», et navn som for alltid vil stå med gullskrift i MMA-historien.

Den amerikanske utøveren, med judobakgrunn akkurat som Bolander, ble for snart ni år siden utøveren som sørget for at kvinne-MMA fikk sitt store internasjonale gjennombrudd.

– Det satte et visst press på meg at jeg sammenlignet meg med Rousey. Men jeg fikk bekreftet at jeg ikke har noen problemer med at det blir mye oppmerksomhet. For å være helt ærlig så elsker jeg det, gliser Bolander.

Les også Lanserer seg selv som «norske Ronda Rousey»: – Jeg er like ond i buret

SISTE FINPUSS: Cecilie Bolander og trener Chris Nilsen prater om VM mens en vannlekkasje i taket blir fikset i Frontline Muay Thais lokaler i Vallhall Arena i Oslo.

Rousey-sammenligningen kom før Bolander hadde gått én eneste MMA-kamp, men hun debuterte på imponerende vis i verdenscupstevnet i Praha.

Ukrainske Marianna Skuba, og tsjekkiske Katerina Lisova var sjanseløse og Bolander tok sin tredje seier på et stevne i England mot Erika Vorobjova fra Litauen. Alle tre seirene har kommet via «armbar» i første runde.

Nå i VM-møter hun Skuba i kvartfinalen, og kan endte opp med å møte Lisova i semifinalen. Dersom nevnte De Sousa innfrir forventningene kan det altså bli møte med Bolander i finalen. De Sousa er i likhet med Bolander ubeseiret i MMA-buret.

JUDOBAKGRUNN: Cecilie Bolander demonstrerer et judokast før hun fester armbar-grepet på treningskollega Jon Vetle Furuheim.

Brutalt våpen

Det er ingen hemmelighet at Bolanders fremste våpen er «armbar», og treningskollega Jon Vetle Furuheim - kanskje det største MMA-talentet Norge noen gang har hatt - er full av lovord når det kommer til Bolanders spesialtriks.

– Den er 10 av 10. Hun har tatt den skikkelig på meg når vi har sparret, og jeg har kjent det i albuen lenge etterpå. Hvis man ikke sier ifra, så knekker det, sier Furuheim til VG.

Han får ikke vært med i VM på grunn av et armbrudd han pådro seg – for øvrig ikke i trening med Bolander.

LEKEN STEMNING: Trener Chris Nilsen og Cecilie Bolander koste seg på den siste treningen på Frontline Muay Thai før avreise til Abu Dhabi og VM.

Har ladet opp i Sverige

De siste månedene har Bolander jobbet knallhardt for å utvikle seg, og tilbrakt mye tid i Stockholm sammen med sin norske kollega Ivana Siric. Sistnevnte er allerede proff, og planen er at Bolander går samme vei om ikke så lang tid.

– Jeg er helt i starten av MMA-karrieren, men absolutt i rute. Nå handler alt om å skaffe meg mest mulig erfaring med flere amatørkamper, men jeg er klar for å bli proff om ikke så lenge. Jeg har folk som hjelper meg med den biten, sier Bolander.

Hun har David Garcia som manager, og han har også hjulpet Jack Hermansson til toppen av stororganisasjonen UFC. Bolander er helt klar på at Ultimate Fighting Championship (UFC) også er hennes store, store mål.

– Når er du etter planen der?

– Jeg er i UFC om maks to-tre år, men om veien dit blir via andre organisasjoner først får vi se. Akkurat nå fokuserer jeg på amatør-VM og et par amatørstevner jeg skal delta i England og Sverige i løpet av våren.

– Jeg er utålmodig, men må fokusere på noen måneder av gangen, slår 25-åringen fast.