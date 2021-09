Kolstad om Berge: – Han synes det er utrolig kult

Kolstad bekrefter at Christian Berge var kjent med drømmen om å hente hjem Sander Sagosen før nyheten ble kjent offentlig. Trondheim-klubben sier de ikke vet om landslagssjefen har opptrådt på vegne av dem.

TETT SAMARBEID: Christian Berge (t.v.) har satset tungt på Sander Sagosen helt siden starten som landslagssjef for syv år side. Her fra OL i Tokyo.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Drømmen om å hente hjem Sander Sagosen er Christian kjent med og han synes det er utrolig kult, sier Jostein Sivertsen. Han er daglig leder i Kolstad.

Onsdag avslørte VG at Norsk Topphåndball – toppklubbenes organisasjon – har stilt håndballforbundet spørsmål rundt landslagssjef Christian Berges rolle i Kolstads nysatsing.

– Vi trenger å få en bekreftelse eller avkreftelse på om Christian Berge er med i dette prosjektet. Altså om han aktivt er med på dette prosjektet til Kolstad, sa styreleder i toppklubbenes sammenslutning, Trond Knutsen. Håndballpresident Kåre Geir Lio lover avklaring på styremøtet 1. oktober.

– Jeg ønsker ikke å bidra til alle spekulasjonene som florerer, svarte Berge til VG på sms.

– Har Berge konkret snakket med spillere på vegne av Kolstad?

– Det er det vanskelig for meg å kommentere. Det får han kommentere selv. Jeg vil ikke si noe om hva Christian har sagt eller ikke sagt. Jeg vet ikke om han har snakket om Kolstad med landslagsspillerne, svarer Jostein Sivertsen.

– Hvordan ønsker dere Christian Berge inn i dette prosjektet?

– Christian er landslagstrener og er det frem til januar 2025. Så får vi nå se om det kan bli en rolle for ham i Kolstad en dag. Han er en fantastisk dyktig trener fra Trondheim og det er ikke unaturlig å tenke at han vil være en ressurs for Kolstad på et tidspunkt. Men vi forholder oss til han er landslagstrener. Vi har ikke hatt noen forhandlinger om han kan bli Kolstad-trener.

– Dere har ikke tatt kontakt med Norges Håndballforbund for å forhøre dere om ham?

– Nei. Men vi har snakket med forbundet om den drømmen vi har om å hente hjem Sander og hvilke verdier det vil ha for norsk håndball. Og det ser jo forbundet også.

Den daglige lederen kan fortsatt ikke gi noe klart svar på når Kolstad eventuelt kan presentere en storsatsing som ut fra TV 2s sak også skal inneholde landslagsspillere som Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud.

– Ting er ikke klart. Det er fint med arbeidsro, men også bra med litt sirkus og show rundt det vi driver med, sier Jostein Sivertsen.

Klubben har Rema 1000 som hovedsponsor og dessuten solide bedrifter som DNB og Trøndelagkraft i sponsorpoolen. Den daglige lederen kan fortsatt ikke si hvordan klubben planlegger å mangedoble omsetningen fra dagens 18 millioner kroner.

– Vi har hørt noen rykter om at Reitan-gruppen ønsker å finansiere hele denne drømmen alene. Men det er ikke aktuelt. Det blir ikke noe Team Rema 1000, men det er klart at de er vår viktigste sponsor i dag og vi må i hvert fall snakke med dem.

Etter tre tap vant Kolstad sin første seriekamp onsdag. Runar ble slått 34–27 etter 11 mål av Simen Lyse (21).

– Det største talentet vi har sett siden Sander Sagosen var her, mener Sivertsen.