Klaveness om Amnesty-rapporten: – Ingenting overraskende med dette

Lise Klaveness mener den ferske Amnesty-rapporten som dokumenterer tilfeller av tvangsarbeid er en del av en rød tråd for migrantarbeiderne i Qatar.

MOTIVERER YTTERLIGERE: For Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, var det lite overraskende med torsdagens Amnesty-rapport. – Forstemmende, mener hun. Her fra et intervju med VG mandag 4. april.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er forstemmende. Fotballen skal jobbe for sosial endring, men dette viser at vi i alle fall ikke er der nå, sier fotballpresident Lise Klaveness til VG på kontoret til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i forbindelse med et møte torsdag.

Opp mot 84 timers arbeidsuker, ingen fridager eller overtid – og trekk i lønn dersom man er syk. Det er hverdagen til utenlandske sikkerhetsvakter i VM-landet Qatar, ifølge den ferske rapporten fra Amnesty.

Rapporten VG omtalte tidlig torsdag slippes et drøyt halvår før fotball-VM sparkes i gang i Qatar. Den styrtrike golfstaten har brukt flere hundre milliarder kroner på hoteller, flyplasser og fotballstadioner i forkant av mesterskapet.

– Jeg tenker det er en rød tråd i rapportene fra Amnesty hele veien. Nå ønsker de å fokusere på presset og eskalere endring. Deres agenda er ikke å rose, men å presse. Det ligger under, sier Klaveness.

Hun påpeker at rapporten bygger på 59 informanter og med det ikke er en representativ studie, at ikke alle jobber med fotballrelaterte hoteller og arrangementer – men at alle intervjuene dokumenterer brudd på lovverket.

– For oss i Norges Fotballforbund er det ingenting overraskende med dette, det gjør oss bare motivert til å presse på rundt implementering. De har lovverket i ryggen, men det tar tid, sier Klaveness.

Fakta Kort forklart: Her er funnene i Amnesty-rapporten. Over 80 prosent av sikkerhetsvaktene sier de jobber 12 timers dager, samt at arbeidsgiveren ikke gir dem fridager i løpet av en uke.

Arbeiderne betales etter hvilket land vedkommende kommer fra. En vakt fra Kenya får dårligere lønn enn en fra Tunisia.

18 sikkerhetsvakter, fordelt på fem selskaper, varsler om svært dårlige boforhold, med for mange arbeidere som sover på samme rom. En vakt fortalte Amnesty at han ikke bruker toalettet der han sover, i frykt for sykdom.

Halvparten sier at de trekkes i lønn dersom de tar en fridag i uken. Trekket utgjør mellom én og seks dager i lønn, som tas fra minstelønnen på 2500 kroner i måneden. En sikkerhetsvakt ble trukket to og en halv dag i lønn etter fravær på grunn av covid-19-vaksinen. Les mer

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, mener de alvorligste funnene i noen tilfeller kan defineres som tvangsarbeid, at man jobber ufrivillig og trues med straff om man ikke jobber.

– Dette er de som skal beskytte spillerne og stadionene, og de må behandles med samme respekt som fotballspillerne og i henhold til lovverket, forklarer Klaveness.

Den ferske fotballpresidenten, som forrige uke skapte internasjonale overskrifter da hun rettet kritikk mot FIFA og VM-tildelingen på FIFA-kongressen i Qatar, sier hun håper rapporten vil gi økt motivasjon for å få på plass et migrantsenter.

– Slik at de kan gå der og få vite om sine rettigheter, det er ikke sikkert de vet om det en gang, sier Klaveness.

Hun trekker frem på den positive siden at VM-arrangøren, den såkalte Supreme Committee, har tatt ut enkelte selskaper og ikke bare setter seg på bakbena. Det illustrerer at press kan føre til endringer, mener hun.

Arbeidsdepartementet i Qatar ble forelagt rapporten før den ble offentlig, og svarer blant annet av de er forpliktet til å holde arbeidsgivere som bryter reglene ansvarlig.

– Qatar har gjentatte ganger poengtert at systemiske reformer er en prosess som går over lang tid, og at det tar tid å endre oppførselen til hvert enkelt selskap. Faktum er at ingen andre land har gjort så mye på så kort tid, men for noen vil tempoet aldri bli raskt nok, uttaler myndighetene i rapporten.