Avslappet Ruud før Wimbledon: – Ikke ekstremt høye forventninger til meg selv

Bare gigantene Novak Djokovic (35) og Rafael Nadal (36) er høyere seedet enn Casper Ruud (23) før ærverdige Wimbledon, uten at nordmannen lar seg stresse av det.

LONDON CALLING: Casper Ruud ladet opp til Wimbledon med å slå det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz under oppvisningsturneringen Hurlingham Tennis Classic lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Mandag starter et nytt Grand Slam-kapittel for Ruud. Forrige gang han var i aksjon under én av de fire store tennisturneringene gikk han helt til finalen i French Open.

Da var han «bare» seedet som nummer åtte før turneringen startet, men selv om han er fem plasser høyere rangert før Wimbledon-åpningen, toner den norske stjernen ned forventningene.

– Jeg setter ikke så veldig press på meg på grunn av det. Det er mest gøy at man har kommet seg så høyt på seedingen til en Grand Slam, sier Casper Ruud til VG.

– Jeg vil jo gjøre det bra i Wimbledon, men jeg har ikke ekstremt høye forventninger til meg selv og kommer ikke til å gråte hvis det går gærent. Jeg går inn i turneringen med lave skuldre.

Se alt fra Wimbledon på Discovery+.

– Følelsen er ganske avslappet og grei. Det er en av de største turneringen vi har. Av Grand Slam-turneringene er det mange som velger Wimbledon. Turneringen har en stor historie, og man får en spesiell følelse når man er der. Jeg har spilt der noen ganger og skjønner hvor stort det er, sier Ruud.

Hovedårsaken til at han ikke forventer like stor suksess i Wimbledon som i French Open, er underlaget turneringen blir spilt på.

Der French Open ble spilt på grus – Ruuds spesialitet – er det gress som er underlaget i Wimbledon.

Ruud har bare spilt seks kamper på ATP-nivå på gress. Fasit er to seirer og fire tap. Faktisk har 23-åringen aldri vunnet en kamp i singleformatet i Wimbledon.

Les også Slik forklarer ekspertene Ruud-smellen: – Han blir nok aldri en spesialist på gress

– Kan du forklare utfordringene med å spille på gress?

– Det er noe helt annet. Bevegelsesmønsteret er først og fremst det som er mest annerledes. Det kan være veldig glatt og man kan skli, som er det mest utfordrende og ekkelt. Man kan få store og alvorlige skader – en vridning i kne eller hofte. Det kunne være ukomfortabelt i starten, men det blir bedre jo mer tid man får til å utfordre seg, sier Ruud og fortsetter:

– Ballen tar ikke så tak i underlaget før den fyker av gårde. Det er ikke sånn friksjon som det er på grus og hardcourt.

Ruud har spilt én turnering på gress tidligere denne sesongen. Det var på Queen’s Club i London for et par uker siden, og da røk han i første runde mot Ryan Peniston:

I mandagens åpningsrunde møter Ruud den 34 år gamle spanjolen Albert Ramos-Viñolas. Kampen er ventet å starte rundt klokken 12:00.

De har møttes fire ganger før – alle på grus. Ramos-Viñolas vant de tre første kampene, før Ruud knakk spanjolen da de møttes sist i 2020.

– Det blir spennende på gress og. Vi får se hvem som takler det best. Han har åpenbart spilt mest på Wimbledon, men vi foretrekker nok grus begge to. Begge tenker nok at det var en helt grei trekning, sier Ruud og forteller at han og Ramos-Viñolas er gode venner utenfor banen.