Liverpool mot ny finale etter maktdemonstrasjon

(Liverpool-Villarreal 2–0) Liverpools intensitet og kraft ble i overkant for Villarreal. Jürgen Klopps menn nærmer seg ny Champions League-finale etter to elleville minutter.

fullskjerm neste 1 av 3 Foto: CARL RECINE / Reuters

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det sto 0–0 til pause av semifinalen, men det var press mot Villarreal nærmest utelukkende fra start til slutt. Spanjolene hadde knapt et farlig angrep mot målet Liverpol-keeper Alisson Becker voktet.

Vertenes angripere Luis Diaz, Sadio Mane og Mohamed Salah hadde alle sine sjanser før hvilen, mens midtbanegeneral Thiago Alcantara dundret ballen i krysstolpen fra distanse.

Og i løpet av to minutter tidlig i andreomgang sto det 2–0 til Liverpool - fullt fortjent.

– Liverpool kvalte Villarreal fullstendig. Dette er det beste Liverpool-laget jeg har sett noen gang. De er nådeløse. Måten de presser lag på med energien og vilje… Du sitter bare her og beundrer det, sier Rio Ferdinand, som vant trofeet i 2008 med erkerival Manchester United.

Det første målet takket være et strålende angrep og en dose marginer. Kaptein Jordan Henderson slo inn fra høyre via backen Pervis Estupinan og inn i nettet bak den utspilte Villarreal-keeperen Geronimo Rulli.

Anfield rakk så vidt å sette seg før Salah fant Mane i det lille bakrommet med en følsom, perfekt vektet pasning. Manes tupp i mål var kanskje ikke like vakker, men kunne ikke vært mer effektiv.

– Det er nærmest umulig å spille mot dette presset til Liverpool, skrev tidligere storscorer Michael Owen på Twitter.

– Villarreal må lure på hva som traff dem når de går av banen, sier Owen på engelske BT Sport.

GLEDE: Jürgen Klopp jubler på benken.

En redusering fra Villarreal ville gjort håpet stort før returen i Spania neste tirsdag, men Unai Emerys mannskap var ikke i nærheten av å skape noen farligheter. De hadde kun én avslutning mot Liverpools tyve.

Lille Villarreal har stått for et mirakel med å slå ut de europeiske gigantene Juventus og Bayern München på veien hit, men å snu dette mot bunnsolide Liverpool virket i overkant tøft for La Ligas 7. beste lag.

Alt tyder på at Liverpool vil spille sin tredje Champions League-finale på fem år. I 2018 ble det finaletap for Real Madrid, mens de løftet pokalen i 2019 etter seier over Tottenham.

Samtidig lever drømmen om en historisk kvadruppel for Liverpool-fansen. Ligacupen er alt vunnet, mens de møter Chelsea i FA Cup-finale 14. mai. I Premier League er laget poenget bak Manchester City med fem nervepirrende runder igjen.

PS! Manchester City slo Real Madrid 4–3 i første oppgjør av den andre Champions League-semifinalen. Finalen spilles i Paris 28. mai.