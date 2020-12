Gjør stikk motsatt av langrenn: – Ingen betenkeligheter

Langrenn har bestemt seg for å hoppe av verdenscupen inntil videre. Men det kommer ikke på tale for hopp og kombinert - og heller ikke skiskyting.

HOPPER VIDERE: Clas Brede Bråthen roser opplegget til FIS under coronakrisen. Her fra Bergiselbakken er Innsbruck i januar med Marius Lindvik som vinner. Foto: Geir Olsen

Skiskytterne har foreløpig ingen planer om å gjøre som langrenn understreker skiskytterforbundets ledelse.

– Vi er komfortabel med situasjonen etter verdenscupåpningen i Kontiolahti. Men vi vurderer den fra dag til dag. Og det er viktig å påpeke at ingen utøvere skal føle tvang. Det er frivillig å stille til start, sier generalsekretær Morten Aa Djupvik.

Mandag bestemte langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen seg for å droppe konkurransene i tyske Dresden og sveitsiske Davos i desember. Tirsdag fulgte langrennskomiteen i Norges skiforbund opp med å holde landslagene hjemme fra de samme rennene. Det planlegges heller ikke for Tour de Ski i januar på grunn av pandemien.

Det har både hopp og kombinert forståelse for. Men de har ingen planer om å holde seg hjemme. NSF-ledelsen lar dem også stå fritt til å bestemme selv. Valget de har tatt er å henge med på verdenscupsirkuset. Hopp er allerede i Russland - under strengt smittevern i regi av FIS (det internasjonale skiforbundet) - hvor de forbereder seg til helgens konkurranser i Nizjnij Tagil.

– Det er forståelig at langrenn tar den avgjørelsen de tar etter den opplevelsen de hadde i Ruka. Det hadde ikke vi. Ikke på noen måte, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopplandslagene.

Han opplever at FIS ivaretar smittevern og de uønskede hendelsene (coronasmitte i det østerrikske laget etter sesongåpningen i Wisla) på en meget ansvarlig måte. Ifølge Bråthen føles det slik for aktive og støtteapparat etter fire runder med internasjonale konkurranser siden Covid-19-viruset førte til nedstenging i mars.

– Vi har ingen betenkeligheter med å fortsette verdenscupløpet. Vi opplever at det er trygt og godt, sier Bråthen.

Covid-19-testingen av Erik Myhr Fossum skapte fullstendig kaos i langrennsleiren foran rennene i Finland. Landslagstreneren testet først positivt, så negativt - og langrenn var åpenbart engstelig - etter hendelsen i Ruka. Redselen for smitte, og et ødelagt VM i Oberstdorf i februar, fikk dem til å gå drastisk til verks.

– Vårt hovedmål denne skisesongen er VM i Oberstdorf, sier langrennssjef Espen Bjervig. Han er villig til å gjøre prioriteringer som sikrer at langrennstroppen er best mulig forberedt med friske utøvere til VM.

KOMBI-TOPP: Jarl Magnus Riiber går verdenscup i østerrikske Ramsau om 14 dager. Her sammen med hopptrener Tom Hilde på verkstedet i Holmenkollen. Foto: Helge Mikalsen

Ivar Stuan, sportssjef i kombinert, uttaler at han skjønner langrenns avgjørelse. Men at det er uaktuelt å gjøre det samme med det suksessrike kombinertlaget, som dominerte stort under helgens verdenscupåpning i Ruka med seier til stjernen Jarls Magnus Riiber, og kometen Jens Lurås Oftebro.

– Vi drar til konkurransene i Ramsau før jul, og stoler på at smittevernet er ivaretatt. Vi har også kjørt et stramt regime innad i landslaget siden i august. Løperne fra Oslo, og Trondheim samt Riiber-brødrene trener, bor og reiser sammen innen sine kohorter, forteller Stuan.

Skipresident Erik Røste, som også er styremedlem i FIS, sier at han har stor respekt for langrenns avgjørelse. Han medgir imidlertid at med «FIS-hatten» på skulle han gjerne sett at Norge, som den nominerende nasjonen, stilte i verdenscupen med tanke på VM senere i vinter.

– Det er to overordnede mål for FIS med tanke på VM i Oberstdorf i februar. Det ene er å unngå at liv og helse blir satt på spill. Det andre er at verdenscupsirkuset går over i VM på en trygg måte. Det er tre måneder til mesterskapet. Kanskje har vi en vaksine på plass innen den tid, sier Erik Røste.

