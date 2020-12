Fantasy Premier League: Dette må du vite før juleprogrammet

Det nærmer seg den vanskeligste og mest vriene perioden i Fantasy Premier League. Her er det du trenger å vite før juleprogrammet.

HODEBRY: Hva gjør Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp i juleprogrammet? Og hva gjorde de i fjor? Foto: PHIL NOBLE / X01988

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Hvem blir rotert? Hvem hviles? Hva gjorde managerne i fjor?

Fra 11. desember til 2. januar er det seks ligakamper på 22 dager.

Seks lag skal i tillegg ut i kvartfinale i Carabao Cup 22. og 23. desember.

Og før helgens runde skal det også spilles avgjørende kamper i Champions League, men Manchester United er det eneste laget som virkelig har noe å spille for.

NB! Husk Gameweek 13-deadline tirsdag klokken 17.30!

Disse har mest hektisk juleprogram

Hvis vi titter på den aller mest hektiske perioden fra 19. til 30. desember, så er det noen lag som skiller seg ut på hvor mye hvile de får mellom kampene.

Arsenal møter Manchester City i ligacup-kvartfinalen 22. desember, mens Everton tar imot Manchester United dagen etter.

Samtidig skal Newcastle (Brentford borte) og Tottenham (Stoke borte) i aksjon mot hvert sitt Championship-lag.

Liverpool er det laget som får mest hvile i juleprogrammet – og har aldri mindre enn to hele dager mellom kampene.

Også Fantasy Football Scout har en fin modell for juleprogrammet.

Videre i denne artikkelen kommer vi til å gå dypere til verks i samtlige lag og forsøke å spå hvem som kan være utsatt for rotasjon – og hvem som kommer til å spille alt for klubbene sine.

PS! TV-kampene til runden som er satt til 2. januar er ikke avgjort i skrivende stund. Her blir det endringer.

Arsenal

16. desember: Southampton (h)

19. desember: Everton (b)

22. desember: Man City (h) – LC

26. desember: Chelsea (b)

29. desember: Brighton (h)

2. januar: West Brom (b)

Ved første øyekast ser dette ganske tøft ut. Sitter man med Arsenal-spillere, så bør man kanskje begynne å se etter andre alternativer.

De to neste ligakampene hjemme mot Southampton og Burnley er fine, men deretter er det Everton og Chelsea borte. Brighton hjemme kun tre dager etter Arsenal-kampen – og her kan det fort bli rotasjon.

Aston Villa

17. desember: Burnley (h)

20. desember: West Brom (b)

26. desember: Crystal Palace (h)

28. desember: Chelsea (b)

2. januar: Man United (h)

Villas fine kampprogram varer helt frem til 2. juledag. De er en av de uheldige som har kun én hviledag etter hjemmekampen mot Chelsea.

Jack Grealish er uansett så viktig for dette laget at han kommer til å være involvert i begge kampene.

Keeper og midtstopper er nok også safe. I skrivende stund er det jo ikke så mange alternativer til Ollie Watkins på topp heller, men kanskje stjeler Keinan Davis noen minutter fra ham?

Aston Villa skaper mye sjanser:

Brighton

16. desember: Fulham (borte)

20. desember: Sheffield United (hjemme)

27. desember: West Ham (borte)

29. desember: Arsenal (hjemme)

2. januar: Wolves (hjemme)

Brighton har et par fine kamper de neste rundene. Ingen lag har underprestert mer enn Graham Potters lag, som er på fjerdeplass i ligaen om man titter på «expected points».

Pascal Gross virker å ha spilt seg til fast plass på laget og er en bonusmagnet som tar dødballer og straffer. Til 5.8 kan han faktisk være en mulig Jota-erstatter.

Joël Veltman ser ut til å være relativt fast til 4.3 og tilbyr et godt budsjettalternativ i forsvar. Tariq Lamptey (4.8) har sett ut som et bra valg denne sesongen, men det er litt usikkerhet rundt skaden hans. Mat Ryan (4.4) kan nok få seg en clean sheet eller to før nyttår.

Ellers er det en viss rotasjonsfare på topp og det finnes bedre alternativer enn Neal Maupay og Danny Welbeck akkurat nå.

Burnley

17. desember: Aston Villa (b)

21. desember: Wolves (h)

27. desember: Leeds (b)

29. desember: Sheffield Utd (h)

2. januar: Fulham (h)

Sean Dyches gutter fortsetter med det de er gode på og har holdt nullen i tre av de fem siste kampene.

Det ser absolutt ut til å være gode muligheter for flere clean sheets i de fem neste kampene. Både Charlie Taylor og Matt Lowton til 4.4 kan være et godt alternativ.

Det er kun to dager mellom kampene mot Leeds og Sheffield United, men det er ikke sikkert at det spiller noen rolle for Sean Dyche & Co.

Forrige sesong spilte de med samme backfirer 26. og 28. desember, selv om det var flere gode alternativer på benken.

Offensivt er det nok bare å styre unna. Det er for mange gode alternativer til å ha for eksempel Chris Wood for øyeblikket.

Chelsea

15. desember: Wolves (borte)

21. desember: West Ham (hjemme)

26. desember: Arsenal (borte)

28. desember: Aston Villa (hjemme)

2. januar: Man City (hjemme)

Juleprogrammet treffer Chelsea tøffere enn de fleste andre som ikke er med i cupene. De avslutter Gameweek 14 med å møte West Ham klokken 21.00 mandag 21. desember.

Deretter er det London-derby mot Arsenal klokken 18.30 på Boxing Day, før Aston Villa er motstander til samme tid to dager senere.

Her blir det garantert rotasjon. Både backene og kantene til Chelsea er nok ganske i faresonen her.

Forrige sesong kjørte Lampard med samme mannskap 26. og 29. desember, men det er ganske stor forskjell på belastningen med en ekstra hviledag.

Det kan også ha noe å gjøre med at alternativene ikke var like gode. Reece James var ikke i noen av troppene, men startet kampen mot Brighton 1. januar.

Kurt Zouma virker som den minst rotasjonsutsatte her. Det virker usannsynlig at de bytter hele fireren – og 26-åringen er nok tryggere enn backene og aldrende Thiago Silva.

Giroud og Abraham kommer nok garantert til å starte en kamp hver på topp, så spørs det veldig om Hakim Ziyech og Callum Hudson-Odoi er klare for å spille.

Selv Lampard-favoritten Mason Mount ble rotert i juleprogrammet i fjor.

ROTASJONSFARE: Med Cesar Azpilicueta som et fullgodt alternativ virker det usannsynlig at Reece James (i blått) spiller begge kampene i romjulen. Det gjør nok derimot Heung-min Son. Foto: Clive Rose / POOL / GETTY POOL

Crystal Palace

16. desember: West Ham (borte)

19. desember: Liverpool (hjemme)

26. desember: Aston Villa (borte)

28. desember: Leicester (hjemme)

2. januar: Sheffield United (hjemme)

Ikke de enkleste kampene for Crystal Palace før jul. Aston Villa har riktignok ofte vært involvert i målrike kamper på Villa Park (12–11 på fem kamper denne sesongen), men det ser litt tøft ut for Palace.

Det stinker ikke akkurat mange clean sheets av dette kampprogrammet, så er spørsmålet hva de kan utrette offensivt.

Palace har kun klart å score mer enn ett mål i fire av 12 kamper denne sesongen.

To av Wilfried Zahas syv mål har kommet fra krittmerket. Han fikk en voldsom poengsum mot WBA med ti mann, men hvor mye skal man legge i det?

Vi har nylig tittet på en del andre alternativer som vi mener er bedre enn Zaha, og er uenig med de 250 000 som i skrivende stund har byttet ham inn før runden.

Det frister ikke med Crystal Palace-spillere nå.

Everton

16. desember: Leicester (borte)

19. desember: Arsenal (hjemme)

23. desember: Man United (hjemme) – LC

26. desember: Sheffield United (borte)

28. desember: Man City (hjemme)

2. januar: West Ham (hjemme)

Når man ser på kampprogrammet under ett så er det kanskje forståelig at folk selger unna Everton-spillere? Eller?

De er svekket ved at James Rodriguez sliter med en skade og at backene Seamus Coleman og Lucas Digne er ute.

Selv kjøpte jeg Dominic Calvert-Lewin til 7.0 og kommer ikke til å prioritere å bytte ham ut nå.

Det er de stigende forventningers forbannelse at man begynner å forvente levering til 10.0-klassen fordi DCL har prestert på det nivået, men han koster altså ikke så mye.

Det virker ikke som tiden å bytte inn Everton-spillere nå. Og hvis man går gjennom én og én kamp og tenker: Kan Calvert-Lewin score her?

Så er svaret stort sett «ja». Du har vel også andre ting du heller må gjøre med laget ditt enn å bytte ham ut?

Fulham

16. desember: Brighton (hjemme)

19. desember: Newcastle (borte)

26. desember: Southampton (hjemme)

30. desember: Tottenham (borte)

2. januar: Burnley (borte)

Titter på kampprogrammet og tenker at jeg burde ha nevnt en spiller som ikke ble nevnt i artikkelen om potensielle Jota-erstattere.

Ivan Cavaleiro koster bare 5.3, har blitt fast på Fulham og tar både straffer og dødballer.

Han virket meget farlig mot Liverpool – og Fulham har et kampprogram som tilsier at de trolig ikke behøver å rotere noe særlig.

André-Frank Zambo Anguissa er ellers en god budsjettspiller til 4.5 om du trenger en midtbanespiller som kan sitte på benken og komme inn og få 2–3 poeng om du trenger det.

Leeds

16. desember: Newcastle (hjemme)

20. desember: Man United (borte)

27. desember: Burnley (hjemme)

29. desember: West Brom (borte)

2. januar: Tottenham (borte)

Leeds går inn i en periode med svært fine kamper. Laget er generelt underpriset og Marcelo Bielsa er jo ikke kjent for å rotere unødvendig mye på laget.

Både keeper Meslier (4.5) og forsvarsalternativene Ayling (4.5) og Dallas (4.6) er gode valg.

Det samme ser også Raphinha (5.4) ut til å kunne bli med kampene som kommer nå.

Den heteste er imidlertid selvsagt Patrick Bamford (6.3), som kan bli en farlig mann å gå uten i kampene som kommer nå.

Leicester

16. desember: Everton (hjemme)

20. desember: Tottenham (borte)

26. desember: Man United (hjemme)

28. desember: Crystal Palace (borte)

2. januar: Newcastle (borte)

Au da, dette ser ikke ut som et godt kampprogram, men det har jo ikke stoppet Jamie Vardy før?

Det ser ikke ut som det blir kjempemye nuller på James Justin (4.9) i de neste kampene. Høyrebacken var imidlertid strålende i forrige kamp mot Brighton og noterte seg også for en assist.

Kampprogrammet er nok kanskje hakket for tøft til at James Maddison (7.1) er et godt valg akkurat nå.

Og skal man ta på Jamie Vardy (10.3) til den prisen med de kampene som kommer nå?

Det virker også litt usannsynlig at 32-åringen klarer å starte begge kampene mot United og Palace med så kort tid mellom.

I fjor startet Vardy i 0–4-tapet mot Liverpool, før han ikke var i troppen engang to dager senere. Det var imidlertid på grunn av fødsel, så det er vanskelig å lære for mye av det.

Det er imidlertid verdt å merke seg at Jonny Evans var den eneste (!) utespilleren som startet begge kampene.

Alarm, alarm: Her blir det rotasjon!

UTSATT: Det virker nærmest utenkelig at Jamie Vardy spiller begge de to siste kampene før nyttår. Foto: Michael Regan / POOL / GETTY POOL

Liverpool

16. desember: Tottenham (hjemme)

19. desember: Crystal Palace (borte)

27. desember: West Brom (hjemme)

30. desember: Newcastle (borte)

2. januar: Southampton (borte)

Et skadeplaget Liverpool går inn i et tøft kampprogram, men slipper unna det aller verste.

Med Diogo Jota ute minimerer det risikoen for at Liverpools fronttrio roteres mer enn unødvendig. Det er to hele dager med hvile mellom kampene mot West Brom og Newcastle.

Mohamed Salah er et klink kapteinsvalg i førstnevnte kamp – og trolig også mot Newcastle.

Liverpool var i akkurat samme situasjon forrige sesong – med kamper 27. og 30. desember. Da stilte Klopp med Mané, Firmino og Salah i begge kampene.

Faktisk gjorde han kun én endring på laget: Adam Lallana kom inn for Naby Keïta.

Kanskje er tiden inne for å få inn Trent Alexander-Arnold eller Andy Robertson?

Manchester City

15. desember: West Brom (hjemme)

19. desember: Southampton (borte)

22. desember: Arsenal (borte) – LC

26. desember: Newcastle (hjemme)

28. desember: Everton (borte)

2. januar: Chelsea (borte)

Pep Guardiola er klar for å skape hodebry for FPL-managere. Vi har tidligere tittet litt på hvordan spanjolen gjør det med rotasjon, den kan du lese her.

Kevin de Bruyne pleier imidlertid å spille alt. Forrige sesong startet han samtlige kamper fra Gameweek 9 til Gameweek 28, hvor han forsvant ut på grunn av en skade.

Belgieren spilte både 27. og 29. desember, men ble byttet ut etter 67 minutter i førstnevnte kamp. Noe liknende kan fort skje igjen.

Faktisk startet både Walker, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Sterling og Agüero begge kampene.

João Cancelo satt utrolig nok begge kampene på benken.

Det blir nok ikke noe enklere å gjette denne sesongen, men Jesus og Agüero starter nok hver sin kamp hvis begge er friske.

I tillegg er det nærliggende å tro at ligacupoppgjøret 22. desember gjør at det kan bli mer rotasjon på kantene enn det ble forrige sesong.

TRYGG: Kevin de Bruyne roteres nesten aldri ut av laget. Foto: Michael Regan / PA Wire

Manchester United

17. desember: Sheffield United (borte)

20. desember: Leeds (hjemme)

23. desember: Everton (borte) – LC

26. desember: Leicester (borte)

29. desember: Wolves (hjemme)

2. januar: Aston Villa (hjemme)

Isolert sett et ganske fint kampprogram i Premier League, men ligacupoppgjøret mot Everton gjør at det er mye kamper på United.

Bruno Fernandes er trolig såpass viktig for dette laget at han kommer til å spille det meste. Det samme gjelder nok Marcus Rashford.

Forrige sesong startet Rashford og Martial både 26. og 28. desember. Nå er det én dag mer hvile mellom kampene.

Solskjær stilte med samme stopperpar (Lindelöf og Maguire), men byttet backene.

Fred startet begge kampene, mens McTominay og Greenwood ble erstattet av Matic og James. Andreas Pereira (!) startet begge kampene.

Kampprogrammet til Manchester United er i det hele tatt ganske fint helt frem til slutten av februar.

Får du plass til Bruno i tillegg til De Bruyne og Salah?

Newcastle

16. desember: Leeds (borte)

19. desember: Fulham (hjemme)

22. desember: Brentford (borte) – LC

26. desember: Man City (borte)

30. desember: Liverpool (hjemme)

2. januar: Leicester (hjemme)

Newcastle har ikke så hard kampbelastning til tross for den ekstra ligacupkampen – og har tilstrekkelig hvile mellom kampene.

Motstanderne er imidlertid ganske tøffe. Det frister ikke med Newcastle-spillere nå.

Det mest spennende blir å følge med på når det utsatte oppgjøret mot Aston Villa blir plottet inn i kalenderen.

Callum Wilson blir selvsagt en het mann i den kommende dobbeltrunden. Det samme blir blir billige Jamal Lewis.

Det er muligens verdt å merke seg at Steve Bruce roterte en del i fjor, men da spilte de 26. og 28. desember.

Og det er kanskje ikke så mange som skal ha Newcastle-spillere på banen mot City og Liverpool uansett?

Sheffield United

17. desember: Man United (hjemme)

20. desember: Brighton (borte)

26. desember: Everton (hjemme)

29. desember: Burnley (borte)

2. januar: Crystal Palace (borte)

Det frister jo ikke å ta i Sheffield United-spillere med ildtang for øyeblikket.

Noterer bak øret at Phil Jagielka (4.0) fikk sjansen i midtforsvaret sist, så får vi se om det vedvarer. Nå er jo også Kean Bryan skadet.

Sheffield United har helt åpenbart savnet Jack O’Connell.

Rhian Brewster (4.5) sliter med å tilrive seg en fast plass på laget.

Ellers er det lite vits å bruke tid på Sheffield United i FPL-øyemed om dagen.

Southampton

16. desember: Arsenal (borte)

19. desember: Man City (hjemme)

26. desember: Fulham (borte)

29. desember: West Ham (hjemme)

2. januar: Liverpool (borte)

En del vriene oppgjør for Southampton fremover, men i det minste godt med hvile mellom kampene i romjulen.

Mange sitter med Alex McCarthy i mål og det er nok bare å fortsett med det. Gode muligheter for clean sheets i de kampene i romjulen.

Et lite varsko at Danny Ings kun startet en av de to kampene i romjulen i fjor, men da var det en dag mindre hvile.

Che Adams spilte imidlertid begge. Også backrekken var intakt.

Faktisk gjorde Ralph Hasenhüttl bare to bytter mellom kampene forrige sesong. Det kan vel bety at det er liten fare for rotasjon når det nå er en dag mer hvile mellom kampene i romjulen.

Tottenham

16. desember: Liverpool (borte)

20. desember: Leicester (hjemme)

23. desember: Stoke (borte) – LC

27. desember: Wolves (borte)

30. desember: Fulham (hjemme)

2. januar: Leeds (hjemme)

Det ekstra oppgjøret mot Stoke gjør at Spurs har en ekstra kamp, men her kommer nok José Mourinho til å kjøre på med Son og Kane.

De er for viktige til å bli rotert. De som har sett Amazon-serien «All or Nothing» vet også dette.

Trolig er det nok på backene det er mest fare for rotasjon. Backparene Doherty/Aurier og Reguilon/Davies virker kanskje mest utsatt med dette programmet.

Samtidig skal det ikke være noe problem å spille både 27. og 30. desember om man står over ligacupoppgjøret mot Stoke.

Trolig er rotasjonsfaren i Spurs minimal.

West Brom

15. desember: Man City (borte)

20. desember: Aston Villa (hjemme)

27. desember: Liverpool (borte)

29. desember: Leeds (hjemme)

2. januar: Arsenal (hjemme)

Huff og huff, dette ser jo ikke bra ut, West Brom. Hvor mange poeng kommer Slaven Bilic & Co. ut med på andre siden av nyttår?

Leeds har 4,5 time mer hvile før oppgjøret 29. desember. Forskjellen på over og under 48 timer kan ha noe å si.

Keeper Sam Johnstone kommer til å spille alt. Og mer er det ikke vits å si om West Brom akkurat nå.

West Ham

16. desember: Crystal Palace (hjemme)

21. desember: Chelsea (borte)

27. desember: Brighton (hjemme)

29. desember: Southampton (borte)

2. januar: Everton (borte)

Brukbare kamper for West Ham, men blir man litt lurt av fargekodene til FPL-siden?

Spesielt Tomas Soucek og Jarrod Bowen er hete alternativer på midtbanen. I forsvaret virker dødballeksperten Aaron Cresswell (5.2) som et trygt valg, men han er ganske dyr.

Vi har skrevet mer om West Hams midtbanealternativer her.

Skulle Michail Antonio bli kvitt hamstringsproblemene, er det nok imidlertid uaktuelt å spille både 27. og 29. desember med risikoen for at han slår opp skaden.

David Moyes ble ansatt 29. desember i fjor, altså etter kampene 26. og 28. desember. Det gjør det litt vanskelig å spå rotasjonsfaren.

Ser man på hans forrige periode i West Ham fra 2017/18-sesongen, var de heller ikke i samme situasjon fordi kampbelastningen da ikke var like stor.

Heller ikke i Sunderland sesongen før var det en liknende situasjon. Og å gå lenger tilbake enn det, er nok lite hensiktsmessig.

Wolverhampton

15. desember: Chelsea (hjemme)

21. desember: Burnley (borte)

27. desember: Tottenham (hjemme)

29. desember: Man United (borte)

2. januar: Brighton (borte)

Huff og huff, rødt og vrient kampprogram, for Wolves. Dette er nok blant det verste i ligaen.

Savnet av Raul Jiménez var tydelig mot Aston Villa, selv om Daniel Podence og Pedro Neto var friske.

Wolves var også i samme situasjon i fjor med to dager mellom kampene i romjulen og da valgte Nuno Espirito Santo å rotere en del.

Det er nok bare å holde seg langt unna Wolverhampton her.

Tanker, spørsmål eller ting som må tas opp? Fyr løs i kommentarfeltet!

Publisert Publisert: 15. desember 2020 10:17 Oppdatert: 15. desember 2020 10:56