Superstarten peker mot gull

KOLDING (VG) Tre seire og 40 plussmål. Ikke rart at det står «Superjenter» på den norske spillebussen. Håndballjentene har åpnet EM bortimot perfekt. En slik start peker mot gull 20. desember.

«SUPERJENTER NORWAY»: Teksten på spillerbussen forteller alt om Norges EM-start. Her er superjentene på vei hjem fra trening onsdag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

ANALYSE: Selvsagt deles ikke EM-tittelen ut før mellomspillet. Frankrike viste tirsdag kveld at forsvarsspill, fysikk og taktikk er tilbake på nivå med da de utmanøvrerte Norge – i knallform – under VM-finalen i 2017. Danmark ble satt på plass av franske kvinner i gammelt slag.

Russland skal også ha et ord med laget når de er ferdig med sine skje-leker på spillerhotellet.

Verdensmester Nederland er Norge klar favoritt til å avskilte allerede torsdag kveld.

Veldig få i Kolding tror på en repetisjon av den fryktelige 2. omgangen i Kumamoto for ett år siden. På det sjette forsøket siden 2015 klarte Estavana Polman & co. endelig å påføre et skadeskutt Norge et tap.

Nå er det Polman – kåret til VMs beste spiller – som er skadet. Det er også Russlands Anna Vjakhireva og Frankrikes superveteran Allison Pineau. Alle tre spillere som normalt har maksimal innflytelse på sine landslag.

Omtrent som Nora Mørk.

Når vi plusser på med at Katrine Lunde, Veronica Kristiansen, Marit Malm Frafjord og Henny Reistad også er tilbake, så trenger du ikke være håndballidiot for å skjønne at Norge er kraftig styrket.

Bare en gang har EM-eksperten startet et europeisk sluttspill resultatmessig bedre enn tre seire og 40 plussmål – 35–22 over Polen, Tyskland 42–23, Romania 28–20.

Fakta Norges beste åpninger EM 2010 – tre seire og 47 plussmål. Resultat: Gull EM 2020 – tre seire og 40 plussmål. Resultat: ???? EM 2006 – tre seire og 39 plussmål. Resultat: Gull EM 2014 – tre seire og 25 plussmål. Resultat: Gull EM 2016 – tre seire og 22 plussmål: Resultat: Gull Les mer

EM i Norge og Danmark for 10 år siden startet enda friskere: 47 plussmål hjemme på Lillehammer. Mesterskapet endte med gulljubel i Herning.

Det kan fort også dette EM gjøre.

Syv ganger tidligere har Norge startet EM med tre strake seire. Seks av mesterskapene har endt med gull. Unntaket var EM etter OL-gullet i 2012. Da var det mye rusk i maskineriet og Montenegro slo Norge etter fire ekstraomganger i EM-finalen i Beograd.

Det er vanskelig å se at årets utgave av håndballjentene har de samme svakhetene. Sulten er enorm etter to mesterskap uten medaljer. Norge har høyst sannsynlig gjort de beste forberedelsene både i nær og fjern fortid.

Det var en liten genistrek å dra til Kolding allerede 23. november. Det ga laget tid til to treningskamper mot Danmark og masse finpuss på trening.

Alt tyder dessuten på at jentene har gjort jobben sin etter at pandemien slo til i mars. Den fysiske tilstanden – en forutsetning for Norges tempohåndball – ser ut til å være veldig bra.

Det viser avslutningen av kampene. Stine Bredal Oftedal & co. har feid motstanderne av banen de siste 10 minuttene. Sammenlagt målforskjell 19–8 mot Polen, Tyskland og Romania.

Slikt peker mot EM-gull.

