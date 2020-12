Jonsson tapte veddemål – må ta to tatoveringer

Joacim Jonsson har sterke meninger om fotball – og er villig til å vedde på at han har rett. Nå må Eurosports ekspert ta to tatoveringer.

MÅ LEGGE SEG UNDER PENNEN: Joacim Jonsson har gått høyt ut og må betale prisen. Foto: Eurosport

– Må vel prøve å holde meg unna, sier svensken om fremtidige veddemål.

For når coronaen letter opp, skal Jonsson sette seg i tatoveringsstolen. Før sesongen uttalte han skråsikkert at Sandefjord ikke kom til å holde seg i Eliteserien, og om de gjorde det skulle han tatovere en blåhval på kroppen.

«Spørsmålet er om ikke dette er den svakeste troppen som vært i Eliteserien på 2000-tallet. Jeg klarer ikke under noen omstendeligheter se hvordan Sandefjord skal klare seg», skrev Jonsson på Eurosport.no.

Etter poengdelingen mot Sarpsborg i forrige uke ble det klart at klubben blir å se på øverste nivå også neste sesong.

– Jeg står alltid for det jeg sier. Tar den på nyåret sammen med SF-Podden og supportere når coronaen har åpnet opp litt, skriver Jonsson i en sms til VG.

Den populære podkasten om Sandefjord tok av da fornyet kontrakt var et faktum, og minnet svensken på hva han hadde lovet dem tidligere:

Om han skulle ha behov for hjelp til designet, har avtroppende Sandefjord-trener Martí Cifuentes stilt opp med noen behjelpelige tips på mikrobloggtjenesten Twitter:

– Alt startet med deg, skriver Sandefjord-spiller Marc Vales Gonzalez til Jonsson på Twitter.

Dette er imidlertid ikke første gang Jonsson får svi for sine uttalelser og veddemål. Under fjorårssesongen inngikk han et veddemål med daværende Viking-spiller Kristian Thorstvedt om hvor mange poeng klubben ville stå igjen med ved serieslutt.

Ved 34 poeng eller mindre, ville Jonsson vinne. Tok Viking flere måtte fotballeksperten tatovere poengsummen på kroppen.

Jonsson fikk aldri tid til å ta tatoveringen før coronaviruset kom til Norge. Derfor skal også «47» pryde kroppen hans når muligheten byr seg, og for alltid minne ham på tidligere feil.

– Kroppen er snart full av blekk. 47 skal inn der. Kjør, sier han.

Det er tydelig at Jonsson har gjennomslagskraft hos eliteseriespillerne. Etter Kristiansunds seier trakk nemlig Amahl Pellegrino frem svenskens navn.

– En liten hilsen til Joackim Jonsson om at jeg ikke klarer å score 25 mål: vær så god, sa spissen til Eurosport.

Heller ikke her har Jonsson noen problemer med å innrømme at han tok feil. Han hyller Pellegrino, som topper scoringsstatistikken i Eliteserien sammen med Bodø/Glimts Kasper Junker.

– Det er bare morsomt. Liker ærgjerrigheten til Amahl. Helt nydelig. Siden må jeg bare gratulere han med en utenomjordisk prestasjon. Nesten uvirkelig god. Neste mann i den interne ligaen har scoret 6 mål, skriver eksperten til VG, og viser til at Bendik Bye med seks mål er nestemanns på Kristiansunds toppscorerliste.

