Hoppsjefen om Lundby: – Det er trist om Maren må være prøvehopper for gutta

Maren Lundby (26) har fortsatt et lite håp om at det blir skiflyging til vinteren. Hun kan ikke forstå hvorfor ikke kvinnene slipper til i monsterbakkene.

HOPP-TOPPER: Maren Lundby og Halvor Egner Granerud. Nå er de på samme lag, men Lundby slipper ikke til i de største bakkene. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Jeg klarer ikke å unngå å tenke at det kan være underliggende interesser for dem som bestemmer. Om jenter får hoppe, så ser det kanskje ikke like rått ut for gutta heller. Jeg tenker litt i de baner ...

Vi står ved Sognsvann i Oslo og snakker. Maren Lundby er «litt skuffet», som hun uttrykker det, over at FIS har bestemt at det ikke blir skiflyging for kvinner til vinteren. Den største bakken de får slippe til i, er Willingen (K 147).

Samtidig er det VM for herrer i Norge. I Vikersundbakken. Arrangøren der vil gjerne ha henne som prøvehopper. Hun synes det er hyggelig, men hadde helst sett at det var annerledes:

– Jeg ville jo helst at mitt første hopp i skiflyging skulle være et renn.

Clas Brede Bråthen, den norske hoppsjefen, uttrykker seg enda klarere:

– Det er trist om Maren, som en av de største skihopperne i norsk historie, må være prøvehopper for gutta.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Han mener at siste ord fortsatt ikke er sagt.

– Husk hvordan Maren sørget for at det ble VM i stor bakke. Det ble bestemt lenge etter at døren egentlig var lukket. Kraften i at folk ser skjevheten er enorm.

Det er en snau måned siden det ble kjent at skiflyging for kvinner ble stemt ned i FIS. Ni nasjoner stemte mot, mens syv nasjoner stemte for.

– På det neste FIS-møtet skal vår utøverrepresentant Sarah Hendrickson igjen tale vår sak. Hun skal prøve å overbevise dem om å skifte mening. Jeg føler at det er på sin plass når så mange av oss jenter har veldig lyst til å hoppe skiflyging.

Lundby avviser heller ikke helt at hun kommer til å være prøvehopper i Vikersund.

– Det kommer litt an på om jeg setter meg som mål å vinne verdenscupen - eller konsentrerer meg helt om OL. Det har jeg ikke bestemt meg helt om. For Vikersund kolliderer med en av våre verdenscuphelger.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen skjønner ikke hvorfor store hoppnasjoner stemte nei.

– Hva er grunnen? Jeg klarer ikke å se det. Jeg mener at jeg har ganske flinke folk rund meg, som kan vurdere om det er trygt og bra at jentene hopper skiflyging. Og vår lege Inggard Lereim har sagt i mange år at det fra medisinsk perspektiv ikke er noen argumenter for å nekte jentene. Og vi har også troen på den kommersielle verdien det vil tilføre sporten. Da vil jeg vite hva som er grunnen for å hindre dem.

Bråthen peker på at det er mange år siden kvinner første gang var prøvehoppere i skiflyging.

– Nivået blant jentene var dårligere og bakkene farligere. Alt er blitt mye bedre. Likevel skal vi ikke ta potensialet med å la jentene få hoppe i store bakker. Jeg føler at man har vikarierende motiver, sier hoppsjefen.

