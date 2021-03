Norsk nedtur i lagkonkurransen: – Et hoppmareritt

Det norske herrelandslaget i hopp var aldri i nærheten av medalje i lagkonkurransen i VM. Landslagstreneren tror koronastress påvirket utøverne.

Marius Lindvik skjærer grimase etter at han landet på 117 meter i sitt første hopp. Foto: Lise Åserud, NTB

Med Halvor Egner Granerud isolert på hotellet, kom det norske hopplandslaget nærmest bokstavelig talt skjevt ut på hoppkanten fra start.

Der de andre landene fikk veldig gode forhold i første pulje, stilnet vinden totalt da Marius Lindvik skulle sette utfor hoppkanten for første kant.

– Nei og nei. Det er en kriseåpning for Norge. Det er et hoppmareritt, utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen da Lindvik landet på 117 meter.

Allerede etter det første hoppet hang håpet om norsk medalje i en syltynn tråd.

– Det var tungt. Jeg var 15 meter for tidlig på hoppkanten. Det hjelper ikke det, forklarte Lindvik til NRK etter hoppet.

Norge klarte aldri å hente inn det tapte til konkurrentene og endte på en skuffende 6. plass. Tyskland tok gull på hjemmebane foran Østerrike og Polen

Fakta Slik endte lagkonkurransen i VM 1. Tyskland 2. Østerrike 3. Polen 4. Japan 5. Slovenia 6. Norge 7. Sveits 8. RSF 9. Finland 10. USA 11. Tsjekkia 12. Romania 13. Ukraina 14. Kasakhstan Les mer

Reserven holdt liv i håpet

For da Daniel-André Tande heller ikke fikk det til å stemme med et hopp på 119,5 meter like etterpå, ble veien opp enda lenger.

At hoppsporten kan svinge raskt, fikk vi nok et bevis på bare noen minutter senere. Johann André Forfang skulle egentlig ikke delta i lagkonkurransen, men kom inn som reserve for Granerud. Nordlendingen klinket til med 136 meter og holdt Norge inne i konkurransen.

– Det var godt. Jeg har sakte, men sikkert, funnet ut av rytmen i bakken, sa Forfang til NRK.

Men da Robert Johansson også fikk problemer ut fra kanten i omgangens siste hopp og landet på 129,5 meter forsvant medaljehåpet for alvor.

Før annen omgang lå Norge dermed på 6. plass, hele 51,2 poeng bak lederen Tyskland og 40,1 poeng bak Polen på 3. plass.

Forfang skulle egentlig ikke hoppe lagkonkurransen, men var likevel den som leverte best av utøverne på det norske laget. Foto: Lise Åserud, NTB

Tror koronastress forklarer nedturen

Onsdag kom nyheten om at verdenscupvinneren Granerud hadde testet positivt på korona og dermed var ute av resten av VM.

Det gjorde blant annet at Maren Lundby var usikker på om hun fikk lov til å hoppe da hun tok historiens første gullmedalje i et VM i stor bakke for kvinner. Men det skapte også ekstra stress da Robert Johansson hadde hodepine bare timer før han tok sølvmedalje i stor bakke fredag.

Underveis i den norske nedturen i lagkonkurransen ble det derfor spekulert i om prestasjonene hadde sammenheng med at den norske hoppleiren er slitne etter mye stress de siste dagene.

– Det er godt mulig at det henger sammen med det. Vi mister vår beste mann i tillegg. Så har det vært mye stress med smitten hans. Det har sikkert påvirket hele laget, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK i pausen.

Klarte ikke klatre

I den andre omgangen fikk flere av de norske guttene det til å stemme bedre. Lindvik startet med å hoppe 133 meter før Tande fulgte opp med å hoppe 124,5.

Men selv om de hoppet lenger enn i den første omgang, fortsatte gapet mot pallplassene å bli større.

Det gapet fortsatte å øke selv om Forfang klarte 128 meter og Johansson hele 134.

Til slutt ble det altså 6. plass.