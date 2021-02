Guardiolas kanongode nabo sikret overlegen City-seier mot Tottenham

(Manchester City – Tottenham 3–0) Han var sjefens aller første kjøp, har over tid vært en av hans mest betrodde spillere, de bor i samme blokk – og nå er Ilkay Gündogan (30) i ferd med å sikre nok en Premier League-tittel for Pep Guardiola.

Duoen har nesten på dagen vært like lenge i Manchester i City etter at tyskeren med tyrkiske aner var Guardiolas første kjøp sommeren 2016. Noen heftige skadeavbrekk og minst like heftig konkurranse for Gündogan har sendt ham inn og ut av laget, men midtbanespilleren er forblitt lojal mot manageren gjennom deres fem felles år på Etihad.

Og de siste månedene – i takt med Manchester Citys heftige seiersrekker med 16 strake, rekordsterke triumfer i alle turneringer (11 i Premier League) – har Gündogan tatt en nøkkelrolle. Playmaker Kevin De Bruyne har knapt vært savnet siden han forsvant ut med skade for åtte kamper siden, og i denne perioden har Ilkay Gündogan vært både produktiv og plagsom.

Det var han igjen etter 23 minutter mot Tottenham lørdag kveld. Tyskeren prøvde å vende innenfor gjestenes 16-meter, og Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg gikk uforsiktig til verks. Dansken sparket Gündogan på bakbena, det var nok til at sistnevnte gikk i bakken, og Manchester City fikk straffespark.

Gündogan bommet fra merket – som en av flere City-spillere denne sesongen – i forrige kamp mot Liverpool, og midtbanespiller Rodri fikk ansvaret denne gangen. Under tvil, for keeper Ederson var godt forbi midtstreken for å minne Pep Guardiola på sitt kandidatur til jobben, men ingen av spanjolene tok hensyn til det. Rodri fikset ledelse via høyrehånden til Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Derfra og ut handlet det meste om Manchester City. Harry Kane hadde et frispark i stolpen snaut ti minutter før City kapret ledelsen, men utover det var det langt mellom farlighetene fra José Mourinhos lag.

De kom langt oftere fra Ilkay Gündogan. Bare fem minutter pause var kampen i praksis avgjort. Raheem Sterling gikk på tvers av hele Tottenham-feltet, overlot til Phil Foden, og han trillet til Gündogan. Et kjapt veggspill med Sterling og én mottakstouch senere var tyskeren plutselig på blank goal – til tross for at syv Spurs-utespillere befant seg inne i boksen.

Heller ikke Tottenhams åttendemann i forsvar, keeper Lloris, kunne hindre ustoppelige Gündogan og City fra å lure inn 2–0. Og bare et kvarter senere satte Gündogan sitt andre, og denne gangen fikk også City-målvakt Ederson bidra i målpoengstatistikken: Brasilianeren banket ut en strøken bakromsball som tok Tottenham-defensiven og spesielt Davinson Sanchez på sengen.

Gündogan dempet, rundet Tottenham-stopperen på trynet og plasserte enkelt inn 3–0.

I sin 26. enkeltkamp i karrieren mot José Mourinho har neppe Pep Guardiola hatt det mer komfortabelt siden hans Barcelona feide Mourinhos Real Madrid med 5–0 for 11 år siden. Statistikken i det over ti år gamle trenerrivaleriet står nå 11–7 i Guardiolas favør (7 uavgjorte) med 40–29 i målscore.

