Fourcade rørte Eckhoff med hyllest: – Komplett skiskytter

POKLJUKA (VG) Den abdiserte skiskytterkongen, Martin Fourcade (32), hyller den nye, norske VM-dronningen, Tiril Eckhoff (30).

NORSK-FRANSK FORBRØDRING: De norske og franske skiskytterne hevdet seg godt i fjorårets VM i Anterselva. Her er Tiril Eckhoff og Martin Fourcade fra en av «kakefestene» utenfor utøverhotellet i fjor. Foto: Berit Roald, NTB

– Jeg er glad for måten hun har utviklet seg og tatt steg. I noen år var hun en god skiløper som av og til var på vinnersporet. Nå kan vi si at hun er en komplett skiskytter, sier Fourcade.

Franskmannen med smått utrolige 28 VM-medaljer – hvorav 13 gull – er på ingen måte ferdig snakket da han møter VG på stadion i Pokljuka.

– Tiril er en utrolig hyggelig jente. Hun blir satt pris på og er likt av alle i skiskyttersirkuset, sier Fourcade som vet hva han snakker om etter å ha vært med en «mannsalder» i skiskytingen.

Selv fikk han sin debut i verdenscupen i Holmenkollen i 2008.

– Vi vet at hun er den slags utøver som kan gjøre mer eller mindre rent bord i et mesterskap. Hun tok sin første VM-seier allerede i Oslo i 2016. Over de siste tre årene har hun forbedret mye, særlig på standplass. I fjor var hun nær ved å vinne verdenscupen sammenlagt, og det tror jeg hun klarer i år. Og det at hun tar disse stegene gjør meg glad, for skiskytingen trenger den konkurransen med flere nasjoner. Jeg elsker å se når kvinnene konkurrerer for det er så mange som kan vinne.

Eckhoff, som ikke hadde noen spesielt god dag på tirsdagens normaldistanse og ble nummer 23, blir paff og blank på øynene da hun blir konfrontert med de hyggelige ordene til den «gamle mester».

– Det var hyggelig sagt, men hvis du er helt komplett så skal du vel få noe ut av 15-kilometeren også, sier Eckhoff og ler.

– Men det er jo en øvelse du aldri har behersket?

– Ja, sant nok, sier Eckhoff og innrømmer at hun blir smigret av rosen fra franskmannen.

– Nå må jeg nesten gå. Det blir litt for mye for meg, sier hun og ler godt.

Martin Fourcade la opp – med en seier selvsagt – etter verdenscupen i fjor. Han har aldri angret på beslutningen.

– Nei, aldri. Jeg savner ikke konkurransene, men jeg savner folkene. Jeg blir så glad for å se andre igjen som har vært der i 10 år av mitt skiskytterliv. Du skjønner når du gir deg at dette går videre men uten deg. Derfor er jeg glad at jeg kan treffe de nå og da siden jeg fortsatt er med i utøverkomiteen til IBU. Jeg skal fullføre mitt oppdrag, sier Fourcade og innrømmer at det blir fryktelig vanskelig å ikke gi Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø en klem når han treffer nordmennene.

– I år, og særlig med norske utøvere, så kan jeg bare glemme det. De vet at jeg heier på dem når jeg ikke heier på franskmennene, sier han og ler.

– Kongen har gitt seg men franskmennene byr fortsatt opp til kamp?

– Jeg er stolt over det. Det første jeg sa til dem da jeg fortalte at jeg skulle legge opp var at jeg slutter for jeg vet at dere ikke trenger meg for å ta et OL-gull på stafett i Beijing. Jeg er glad for at de har løftet seg etter en litt vanskelig start på sesongen. I VM er de til å kjenne igjen. Så er jeg sikker på at nordmennene vil vise seg frem. Jeg har stor tro på Johannes (Thingnes Bø), sier Fourcade.

