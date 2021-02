Reagerer etter klager: – De burde kanskje bruke mindre tid på TikTok

Flere proffsyklister har gått ut mot Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) etter endringer i sikkerhetsreglene. Rytterrepresentant Matteo Trentin er imidlertid ikke nådig med kollegaene.

MISFORNØYD: Matteo Trentin har sett seg lei av klager fra andre ryttere.

I løpet av februar har UCI kommet med flere nye sikkerhetsregler, blant annet at det ikke er lov å sitte nede på sykkelrammen utfor og at man ikke ha armene hengende over styret for å oppnå en mer aerodynamisk posisjon under vanlige fellesstartsritt.

Den norske proffsyklisten Jonas Iversby Hvideberg, som i fjor ble europamester i U23-klassen, er blant dem som har reagert på regelendringene.

– Jeg synes ikke det er den helt riktige veien å gå. Det er andre ting som kan komme først, sier han til VG.

– Jeg har ikke opplevd noen spesielt farlige situasjoner på grunn av det. Det er en risikovurdering vi gjør underveis rundt hvorvidt det er fornuftig å gjøre det, sier Uno-X-rytteren.

– Det var litt overraskende. Jeg føler ikke det er så farlig. Det er jo stort sett trygge veier og rett frem. Jeg føler rytterne selv har kontroll på om det er mulig å gjøre eller ikke. Jeg føler ikke man tjener så mye på å ligge sånn heller. Litt senere går det jo nedover, og kanskje det blir litt tryggere, sa Alexander Kristoff til Landevei i forbindelse med forbudet.

BLIR FORBUDT: Det vil ikke lenge være lov å ha denne utforposisjonen.

Rytternes sikkerhet har vært et viktig spørsmål i lengre tid. Matteo Trentin er lagkamerat med blant andre Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen i UAE Team Emirates.

Sammen med Philippe Gilbert har han vært rytterrepresentant i møter med UCI tidligere og kommer med klar beskjed til de som er misfornøyd med regelendringene.

– Ingen kan si at de ikke var informert denne gangen. Jeg beklager å måtte si de må sjekke e-posten sin og laste ned de nye reglene. Å tweete at de ikke var informert er enkelt, men det ble sendt ut en e-post til over 800 ryttere og av dem var det bare 16 som lastet ned informasjonen. Hvis noen ønsket å fremme misnøye med forslagene, så hadde de mange sjanser, sier Trentin til Cyclingnews.com og følger opp:

– Jeg vet ikke hvem de ønsker å skylde på, men det kan ikke være meg, Gilbert eller CPA (rytterorganisasjon, journ.anm). Rytterne burde kanskje bruke mindre tid på TikTok og være mer proaktive når det kommer til å gjøre arbeidsplassen deres sikrere, sier Trentin.

Iversby Hvideberg sier til VG at han ikke har fanget opp hvorvidt han har fått den aktuelle e-posten, men at han vil tro det.

– Jeg har vært på et møte med CPA. Da fortalte de at de skulle jobbe for å gjøre dette forbudt, men i det møtet så utdypte et par av rytterne at vi var uenige i det. Vi følte ikke stemmen vår ble hørt. Der er det et tillitsproblem. Det er litt av saken også, vi føler ikke at stemmen vår blir hørt, sier Iversby Hvideberg, som er blant rytterne som ønsker at det skal etableres en ny organisasjon for rytterne.

Regelendringene trer i kraft fra 1. april.

– Det blir interresant med de nye regelendringene. Sykling handler jo mye om å være aerodynamisk slik at en kan spare mest mulig kraft. Nå må man jo finne andre teknikker. Personlig er jeg mest bekymret for hvordan de skal håndheve regelverket. TV-bilder er jo greit, men hva som kommer til å skje der det ikke er en TV-motorsykkel blir jo spennende. Helikopterbilder kan bli vanskelig hvis en for eksempel har en jakke over startnummeret, sier den regjerende norske mesteren, Sven Erik Bystrøm til VG.

