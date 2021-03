Null fra krisepakken – må si opp landslagstrener

Stian Sivertzen (31) mister jobben som trener for snowboardlandslaget ett år før OL fordi brettforbundet må kutte 3,5 årsverk. President Ola Keul mener de burde blitt kompensert for sviktende sponsorinntekter – men har fått null kroner fra Kulturdepartementets krisepakker.

OL-GULLHÅP: Marcus Kleveland endte på 3. plass i Big Air i VM i Aspen tirsdag, etter å ha vunnet gullmedaljen i slopestyle noen dager tidligere. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vi mener situasjonen vi er i åpenbart er påvirket av pandemien. Sett fra vår side burde også ordningen ha tilgodesett bortfall av sponsorinntekter, sier Ola Keul.

Brettforbundet er resultatet av sammenslåingen av snowboard, brett og surf. Ola Keul var tidligere president for Snowboardforbundet. Nå er han det for Brettforbundet, som for halvannen uke siden meddelte at det må kutte 3,5 av sine 12 årsverk. Nedbemanningen er en del av kuttet på totalt 2,8 millioner, tilsvarende 30 prosent av forbundets kostnader. Brettforbundet må også foreta andre kutt for å oppfylle den vedtatte kostnadsbesparelsen.

– Vi hadde ikke annet valg enn å foreta kuttet, sier Brettforbundets president.

– Forbundet har opptrådt ryddig i prosessen. Men det kom brått på. Det er synd at det skjer så tett på OL, som har vært det store målet, sier Stian Sivertzen.

Den tidligere landslagskjøreren og OL-deltageren i boardercross ble ansatt som landslagstrener på heltid for blant andre verdensmester Marcus Kleveland i 2018. Nå - 10 måneder før Beijing-OL - må han finne seg noe annet å gjøre. Kuttet rammet ham. Marius Håker (33) hadde lengre ansiennitet og fortsetter som landslagstrener alene.

PÅ JOBBJAKT: Stian Sivertzen må gå fra jobben som trener for snowboardlandslaget 1. april - 10 måneder før OL i Beijing. Bildet er fra da han deltok i boardercross i Sotsji-OL for syv år siden. Foto: Lise Åserud / NTB

De tre øvrige ansatte (to hele stillinger og en halv) som må gå fra jobbene sine i Brettforbundet er ifølge Ola Keul ikke tilknyttet snowboardlandslaget.

– I nedbemanningen mister Brettforbundet svært verdifulle ressurser. Blant andre Stian (Sivertzen), som er en rå person, sier Keul.

Hele 60 prosent av Brettforbundets inntekter komme fra sponsoravtaler. Det relativt lille særforbundet har ligget på syvende til åttendeplass på Norges idrettsforbunds (NIF) liste over særforbundene med høyest sponsorinntekter.

– Vi er et av de mindre særforbundene i NIF, men et av de større når det gjelder sponsorinntekter, bekrefter president Ola Keul i Brettforbundet.

– Er ikke det veldig risikofylt?

– Ja, det kan du si. Men vi har vært og er i en situasjon der vi ønsker å skape god aktivitet for alle brettkjørere. Det gjør oss sårbare. Ikke minst under en pandemi. Vi har måtte jakte penger i et tøft sponsormarked, svarer Ola Keul.

Det ble ikke lettere da Snowboard- og Brettforbundets hovedsponsor siden 2007, Dnb, ikke forlenget avtalen som gikk ut i fjor høst.

På spørsmål om i hvilken grad Kulturdepartementets kompensasjonsordning under pandemien – «krisepakkene til idretten» – har kommet hans særforbund til gode, svarer Ola Keul «vi har ikke fått noen ting».

– Det har å gjøre med hvordan ordningen er og har vært innrettet. I hovedsak har den vært støtte for tap av arrangementsinntekter. Våre arrangementer er ingen netto inntektskilde. Det er noe vi investerer i for å få aktivitet og er en del av forbundets sponsorportefølje. Bortfall av sponsorinntekter for særforbund er ikke den del av ordningen, sier Brettforbundets president.

Han svarer klart ja på spørsmål om pandemien har medført bortfall av sponsorinntekter for forbundet som kan skilte med verdens beste snowboardkjørere.

– Men vi ønsker ikke kun å rope på statlig støtte alene. Vi ønsker å forteller det norske sponsormarkedet at vi har et fantastisk produkt, med utøvere som er på topp i en stor global idrett, sier Ola Keul.

