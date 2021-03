Tande holdes i kunstig koma etter fallet: – Kragebeinet er knekt

Daniel-André Tande (27) er lagt i kunstig koma etter fallet i Planica. Han har brukket kragebeinet, men fikk ikke hode- eller nakkeskader i fallet, skriver NTB.

FALT STYGT: Daniel-André Tande ble fraktet bort i ambulanse etter fallet i Planica. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

Publisert I dag 14:50

Tande vil bli liggende i kunstig koma i 24 timer. Det er tidligere meldt at tilstanden er stabil.

– Kragebeinet er knekt, og det er noe med lungene vi ikke helt hva er enda. Han ligger i kunstig koma og skal vekkes igjen om 24 timer. De har sjekket nakken og hodet, og det er i orden, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han stod på trenertribunen da 27-åringen gikk rundt i luften og fikk hardt medfart nedover bakken i et veldig stygt fall.

– Det er vanskelig når du ser en utøver får luft over skiene og går rundt. Man må bare håpe på det beste, sa en preget landslagstrener til NRK.

Lege ved Olympiatoppen Lars Engebretsen forteller hva som skjer ved kunstig koma.

– Det er for å stresse kroppen ned og for å sørge for at hodet får nok surstoff. I kunstig koma slapper man helt av. Narkosen/pustemaskinen holder liv i deg i ett døgn eller to, sier Engebretsen til VG.

Han uttaler seg på generelt grunnlag. Men legger til at Tande er i de beste hender.

– Jeg har veldig god kontakt medisinsk med Slovenia, det er østblokkens Sveits, det er veldig gode forhold der, sier Engebretsen til VG.

Andreas Espinoza er anestesilege og jobber ved Rikshospitalet i Oslo.

– Koma er bevisstløshet, som kan komme etter mange ulike tilstander, som for eksempel hodeskade og forgiftning, sier Espinoza.

– Kunstig koma kommer man i med medikamenter som er sløvende, som gir en form for søvn. Det er det samme som folk i narkose får på operasjonsstuen. Kunstig koma helbreder ingen, men det er en tilstand om man trenger den roen. Det brukes til å skape ro, og det overtar vitale funksjoner, sier Espinoza.

Bilder fra hoppbakken viser at den norske hopperen ble fraktet ut på båre etter fallet og rundt kl 15 kjørte en ambulanse bort fra bakken. Han ble deretter flydd til sykeshus i Slovenias hovedstad Ljubljana.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var til stede da Tande ble evakuert med ambulanse.

– Jeg så fallet live. Det er et dramatisk fall og det er sånne ting vi ikke på noen måte liker å se i idretten, sier en preget Bråthen til NRK etter rennet.

– Det skal bli vanskelig kjenner jeg akkurat nå, å holde fokus og være entusiastisk over lange hopp etter det her. Det vet jeg ikke om å klarer for å være helt ærlig, sa kommentator Johan Remen Evensen på NRKs sending før selve hopprennet skulle starte.

– Man blir bare sittende her å synse. Håper det har gått bra, men frykter en alvorlig skade.

Også hoppekspert Anders Jacobsen var preget.

– Vi tenker på mor og samboer, sa hoppeksperten.

Stöckl innrømmer at fallet satte en støkk i hele den norske hopptroppen.

– Ja, vi ser nok at alle guttene er litt preget av dette, sa treneren til NRK.

Hopprennet endte med skuffelse for de norske deltagerne. Verdenscupvinner sammenlagt, Halvor Egner Granerud, kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Robert Johansson ble nummer 7 og Johann André Forfang nummer 11.

Rennet ble vunnet av japanske Ryoyu Kobayashi.

Publisert: 25. mars 2021 14:50 Oppdatert: 25. mars 2021 18:46