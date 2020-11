Northug åpner opp: – Det har vært noen tøffe måneder

I august ble Petter Northug stoppet av politiet for råkjøring. Nå åpner langrennsprofilen opp om den siste tiden og avslører planer om å gå skirenn.

Petter Northug sto frem med rusproblemer i august. Nå prøver skiesset å fokusere på trening igjen. Foto: DAVID ENGMO

– Det har vært noen tøffe måneder, men det er klart at nå begynner man å få litt avstand til det. Man prøver å bli ferdig med det og komme seg videre, forteller Northug i en videosnutt publisert på hans egen Facebook-side.

Over tre måneder er gått siden han ble stoppet av politiet i 168 km/t på vei hjem fra en sommerskiskole på Trysil. Senere ble det funnet kokain i 34-åringens hjem. På en pressekonferanse sto Northug frem og innrømmet at han har et alvorlig rusproblem.

Den livsstilen og perioden av livet forsøker han nå å legge bak seg.

– Det som er godt for meg er at ting begynner å bli normalisert igjen. Man er tilbake til en normal hverdag og det er det man ønsker. Å få komme seg tilbake i jobb og være aktiv. Det blir viktig, sier Northug.

Trønderen skapte seg et stort navn som langrennsløper, hvor han vant 13 VM-gull og to OL-gull. Etter karrieren har Northug startet sitt eget merke og gjort en rekke TV-opptredener, men også havnet på feil spor privat.

Nå har Northug tatt opp igjen treningen – i store mengder.

– Jeg føler det er veldig god medisin å komme seg ut på trening. Turene jeg har gått har vært opp imot seks-syv mil. Det har stort sett hvert vært én lang økt om dagen. Det tror jeg at jeg har hatt godt av, forteller Northug.

34-åringen har planer om å gå langløp i fremtiden.

– Jeg håper å stille på startstreken som mosjonist, som jeg gjorde i fjor, på Marcialonga, på ett av langløpene.

Northug frykter at coronasituasjonen kan stikke kjepper i hjulene for langløpsplanene hans.

– Det er en spesiell vinter vi går i møte, der ingenting er helt klart, sier han.

Publisert Publisert: 26. november 2020 17:04 Oppdatert: 26. november 2020 18:04

