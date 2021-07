Hareide forlenger ikke med RBK: – Nå skal jeg prioritere andre ting

Åge Hareide (67) forlenger ikke kontrakten sin med Rosenborg BK. Det informerer klubben om på sin nettside.

– Nå var det nok, jeg har holdt på lenge. Ikke snakk for meg om å fortsette som fotballtrener. Nå skal jeg prioritere andre ting, sier Hareide til pressen.

– Grunnen er rett og slett at jeg ser på alderen min, sier han og ler litt.

Hareide er i godt humør og spøker mye om alderen sin. Han mener tapene sitter lenger i og seierne varer kortere, nå som han har blitt en eldre mann.

– Kampen for å finne stabilitet har vært en jakt hele tiden. Jeg er preget av ups and downs i hele perioden, rett og slett.

– Jeg har bestemt meg for å pensjonere meg som fotballtrener fra årsskiftet. Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne erstatter, sier Hareide til RBK.no

Dermed er Hareide ferdig som RBK-trener når kontrakten går ut 2021.

– Motivasjonen min frem til nyttår er stor. Jeg ønsker å avslutte på en god måte, sier han.

– Hva hvis en erstatter er klar før sesongslutt?

– Det har vi ikke diskutert i det hele tatt.

Klubblegenden Nils Arne Eggen (79) ønsker ikke å komme med noen kommentar på saken til VG, før han har fortalt Rosenborg hva han synes om situasjonen.

Hareide informerte spillergruppen om at han ikke forlenger før han møtte pressen, og sier at spillerne viste forståelse for beslutningen.

Rosenborg regnes som den største klubben i Norge, men har skuffet i sesongstarten. Trønderne står med kun 15 poeng på 11 kamper og ligger på sjette plass i Eliteserien, 11 poeng bak serieleder Molde.

– Jeg har grublet mye på hvorfor det har vært så ustabilt, sier Hareide om Rosenborgs prestasjoner.

– Er du rett mann til å snu det nå?

– Ja, sier Hareide og gliser.

– Hva skal til for at du skal være fornøyd og avslutte her på en verdig måte?

– Jeg kan ikke gjøre annet enn mitt beste. Men jeg kan ikke si at vi skal vinne noe som helst når vi ligger midt på tabellen, sier han.

FORLENGER IKKE: Åge Hareide forlenger ikke kontrakten sin med Rosenborg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

RBK-treneren fortalte etter onsdagens kamp mot Haugesund at han skulle røpe sin fremtid torsdag.

– Jeg synes det er litt synd. Mest på det private plan, enn noe annet, sier Bent Skammelsrud til VG etter det ble bekreftet at Hareide ikke forlenger.

– Den offensive Hareide har blitt litt borte. Man er nødt til å være 100 prosent på en sånn type jobb, og han sa han skulle stoppe om han ikke så noe utvikling, og det gjorde han nå, legger han til.

Tidligere Start-spiller og TV 2-profil Jesper Mathisen er ikke sjokkert over at Hareide ikke forlenger:

– Det var litt som ventet etter siste tids prestasjoner og hvordan Åge har kommunisert. Du har ikke sett gnisten i øynene hans på en stund. Og jeg tror ikke han har funnet motivasjonen han trenger for å reise RBK, sier han til VG og legger til:

– Han har hatt en eventyrlig karriere som trener, også trenger Rosenborg nå en ny figur som kan få de på rett vei.

Mathisen forteller at forventningene hans til Hareide var høyere enn hva han har prestert, men at det også ikke bare er treneren sin feil.

– Det er mange som må ta litt av skylden. Det har blitt gjort mye rart i Rosenborg den siste tiden.

Ranheim-profil og trønder Michael Karlsen var tidlig ute å meldte om en snarlig Hareide-exit.

VGs fotballekspert Kai Bardal er heller ikke overrasket over avgjørelsen.

– Det var litt ventet. Han sa det for fem måneder siden at han ga seg selv disse månedene på å lykkes, men så har han ikke fått det til, sier Bardal

– Hele tilnærmingen hans er grunnen til at han ikke har lykkes, legger han til.

