Cavendish i tårer etter første Tour-etappeseier på fem år

Mark Cavendish vant sin 31. etappeseier i Tour de France etter flere år med sykdomsproblemer.

Hovedfeltet så lenge ut til å ha god kontroll på utbryterne, men da Brent Van Moer (Lotto Soudal) stakk fra bruddkameraten Pierre-Luc Périchon (Cofidis) med 14 kilometer igjen, reagerte ikke feltet umiddelbart. Forspranget til 23-åringen gikk raskt opp fra 35 sekunder til ett minutt og fem sekunder og den temposterke belgieren holdt meget bra unna.

Med seks kilometer igjen våknet feltet og det ble en intens kamp for å hente inn Van Moer. Med 200 meter igjen ble Van Moer hentet inn og på oppløpet var Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) best og vant etappen. 36-åringen overtok også den grønne poengtrøyen.

Etter målgang trillet tårene for briten, som i fjor trodde han måtte legge opp etter flere år preget av sykdom og tilbakeslag.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Bare å være her er spesielt nok. Jeg trodde aldri jeg ville komme tilbake til dette rittet, sier en gråtkvalt Cavendish i seiersintervjuet.

Seieren er den første til Cavendish i Tour de France siden 2016. Cavendish vant den syvende etappen som ble avsluttet på samme oppløp i 2015 (se bildet under).

2015: Cavendish vant i Fougères for seks år siden. Foto: Laurent Cipriani / TT NYHETSBYRÅN

Cavendish skulle i utgangspunktet ikke delta i rittet, men fikk sjansen etter at Sam Bennett, som vant den grønne poengtrøyen i fjorårets ritt, trakk seg på grunn av kneskade like før rittet.

Kun Eddy Merckx har vunnet flere etapper i Tour de France enn Cavendish. Belgieren vant totalt 34 etappeseirer i rittet i løpet av karrieren, mens Cavendish nå har vunnet 31 etappeseirer og har muligheten til å ta igjen belgieren med fullklaff i løpet av årets ritt.

Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) og Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) fulgte på plassene bak. Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies) fikk muligheten til å spurte om seieren, men var ikke helt med på slutten og endte på 24. plass.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) beholdt den gule ledertrøyen.

Etter mandagens dramatiske etappe, ble det varslet en protest fra rytterne på den fjerde etappen. Mens de første rapportene gikk ut på at det skulle sykles 50 kilometer i rolig tempo ut fra start, endte det med at det ble full stopp i ett minutt etter den offisielle starten og så rolig sykling i ti kilometer.

Det gikk imidlertid ikke helt som planlagt ut fra start og rytterne stoppet først etter rundt én kilometer da veteranen André Greipel (Israel Start-Up Nation) kom frem og sørget for at det ble stanset opp.

– Veiene var ok, men ikke til å ha en finale hvor man 100 prosent sikkert vet at det blir en samlet spurt. Det er ingen sammenlagtryttere som vil miste tid, så det blir en blanding av sammenlagtlag og spurtlag. Via CPA (rytterunionen) ble det foreslått å utvide trekilometersregelen til åtte kilometer. For ASO (arrangøren av Tour de France) var det ikke et problem, men UCI (det internasjonale sykkelforbundet) sa nei, sa sportsdirektøren til Qhubeka NextHash, Gino Van Oudenhove til VG om mandagens etappe.

STOPP: André Greipel (nummer to av rytterne i første rekke fra høyre) sørget for rytterne stoppet opp. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Etter ti kilometer med rolig sykling, gikk to ryttere av gårde i brudd. Brent Van Moer (Lotto Soudal) og Pierre-Luc Périchon (Cofidis) fikk raskt en god luke og hadde på det meste en luke på drøyt tre minutter.

Van Moer så ut til å holde unna helt til mål etter å ha angrepet solo mot slutten, men på de siste kilometerne kom feltet raskt og hentet inn belgieren med 200 meter igjen.