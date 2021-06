Kilde opp fire kilo etter korsbåndskaden - har satt ny rekord i benkpress

LØRENSKOG (VG) Fjorårets verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde (28) kommer til å gjøre comeback sterkere og tyngre enn noen gang.

MASKIN: Aleksander Aamodt Kilde har trent hardt i styrkerommet. Nå jobber han for å styrke høyrebenet etter korsbåndskaden i januar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fem måneder etter at alpinisten røk høyre korsbånd under trening i Østerrike, har han gått opp nesten fire kilo. I styrkerommet har Aamodt Kilde slått rekorder. I benkpress løfter bæringen nå 140 kilo.

I møte med VG under et pressetreff ved innendørsanlegget SNØ i Lørenskog påpeker vi at Aamodt Kilde ser ut som en maskin.

– Det er én del av kroppen som ikke er helt maskin ennå, og det er høyrebenet. Men jeg er positivt innstilt. Jeg har jobbet alt jeg kan for å være der jeg er nå, forteller 28-åringen, som er et av Norges store medaljehåp under OL i Kina neste vinter.

Lagkamerat Kjetil Jansrud (35) har sett treningen på nært hold.

– Aleksander har gjort en fantastisk bra jobb. Han var ikke liten fra før. Så han kommer inn med en enorm fysisk kapasitet. Aleksander er såpass god på ski og såpass godt trent at han skal få ett renn til å kjenne på det, så tror jeg vi skal forvente at han begynner å vinne igjen, forteller Jansrud og gliser.

PROFIL: Aamodt Kilde var populær blant mediene i Lørenskog. Foto: Helge Mikalsen, VG

Økt muskelmasse

I fjor skrev Aamodt Kilde seg inn på en eksklusiv norsk liste med tre andre sammenlagtvinnere av verdenscupen i alpint. Den enorme prestasjonen gjør at bæringens navn nå figurerer sammen med Lasse Kjus (50), Kjetil André Aamodt (49) og Aksel Lund Svindal (38).

Etter korsbåndsmellen i januar har Aamodt Kilde pratet med sistnevnte, som har kommet tilbake fra samme type skade. Og så har 28-åringen trent. Mye.

– Jeg har perset i benken da, sier han og gliser.

– Hva er persen nå?

– 140.

– Hva hadde du før?

– 130. Så det er jo 10 kilo. I ren muskelmasse har jeg en halv kilo mer i overkroppen. Sånn jevnt over. Så er jeg blitt litt tykkere også, så det kommer godt med, ler Kilde.

– Jeg hørte du sa tidligere her at du veier 97 kilo nå?

– Ja, jeg har ligget på 94–95 før, men jeg mangler fortsatt en halv kilo i låret. Når sesongen starter, kommer jeg til å ligge på rundt 98 kilo, tenker jeg. Det er nesten litt tungt i storslalåm, men det er jævlig bra i utfor da. He-he-he.

– Ha-ha. Hvor mye kan det bety for utforen?

– Jeg mener jo at så mye vekt som mulig er bra hvis du klarer å håndtere det. Hvis du ikke klarer å være kompakt, og bare blir en svær klump, er det ikke bra.

– Hvordan er det å gå inn i en OL-sesong med fire kilo mer enn du er vant til?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, egentlig.

– Bare spennende?

– Ja, det er bare spennende. Jeg har egentlig alltid ønsket å bli litt tyngre. Det eneste stedet jeg kan gjøre det, er i overkroppen, for jeg kan ikke få større lår. For da ... Det funker ikke. Ha-ha. Vi får se hvordan det blir til vinteren. Jeg gleder meg til å kjøre på ski, for jeg føler jeg har blitt sterkere generelt.

MASKIN: Aamodt Kilde er definisjonen på gjennomtrent. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lake Louise er målet

– Når planlegger du å stå på ski?

– Stå på ski eller være på snø?

– Det kan du få avgjøre.

– He-he-he. Stå på ski er vel i Stelvio i august. Men jeg skal inn i hallen her i løpet av ikke mange dagene, bare for å kjenne på det. Det blir ikke skikjøring, det blir skiskliing, bare ture litt rundt. Gi det et par måneder så er jeg tilbake der jeg skal være.

– Da er du 100 prosent?

– Kanskje 97 prosent. Så er jeg 100 prosent i Lake Louise. Er det en deal? spør Aamodt Kilde og gliser igjen før han legger til følgende om rennene i oktober og november:

– Jeg er veldig positiv. Jeg kjenner at Sölden kommer tidlig. Det blir en indikasjon på hvordan ting er hvis jeg starter der. Det er Lake Louise som står høyest på listen over der jeg skal være klar til å kunne prestere 100 prosent.

