Vipers-bragd i Frankrike

(Metz – Vipers 28–29) Med Nora Mørk, Henny Reistad og Katrine Lunde i hovedrollene ble Metz satt på plass. Det franske mesterlaget tapte for første gang på hjemmebane på 25 Champions League-kamper.

STPOR KAMP: Nora Mørk dominerte da det skulle avgjøres i Frankrike. Foto: Tor Erik Schrøder

– Nå skal vi vinne det her, ropte Mørk i de dramatiske sluttminuttene hvor Silje Waade måtte ut med noe som kan være en alvorlig kneskade.

Metz har den siste tiden snudd dramatiske kamper mot både Rostov-Don og Ferencvaros på hjemmebane, men mot Vipers ble det tap. Kristiansand-klubben har slitt med å slå Frankrikes beste lag og har tidligere bare vunnet en av fem kamper mot Metz - bronsefinalen i Champions League for to år siden.

Dermed er Norges beste klubb fortsatt ubeseiret etter syv kamper i Champions League.

Vipers ledet 13–11 ved pause. Forsvarsspillet satt bra foran en Katrine Lunde som vartet opp med åtte redninger. I tillegg kom Evelina Eriksson inn og reddet en straffe i noe som trygt kunne kalles målvaktenes omgang.

På motsatt side reddet nemlig Metz-keeper Hatadou Sako hele 13 Vipers-skudd. I tillegg gjorde Henny Reistad & co. fem personlige feil.

– Få banket ballen i mål, meldte Ole Gustav Gjekstad i en time out. Treneren synes ikke Vipers fikk godt nok betalt for det spillemessige overtaket de første 30 minuttene.

Vipers beholdt initiativet i starten av 2. omgang, men fikk større og større problemer med den høye strekspilleren Astride N’Gouan. Etter 44 minutter var hjemmelaget foran med 22–21.

VIKTIG: Katrine Lunde gjorde avgjørende redninger mot Metz. Foto: John Randeris/Scanpix Ritzau / Ritzau Scanpix

Men Vipers tok tilbake initiativet. Ved hjelp av to scoringer av Emilie Hegh Arntzen sikret de seg tomålsledelse før Nora Mørk klemte en straffe rett i krysset bak Sako. Hun fulgte opp med et underarmsskudd pang i mål før hun spilte opp Henny Reistad til 29–26-ledelse to minutter før slutt.

Så fikk skadeforfulgte Silje Waade seg en tøff smell og tok seg til kneet. Hun måtte hjelpes av banen.

Katrine Lunde vartet opp med avgjørende redning på slutten. Til slutt kunne hun juble for en seier hun hadde en stor del av æren for sammen med Nora Mørk (8 mål) og Henny Reistad (7 mål).

Metz tapte tre av de fem første Champions League-kampene i fjor høst, men sto foran Vipers-oppgjøret notert med fem strake seirer.

Vipers er ute på en fem kampers Europa-turné for å redde gruppespillet i Champions League. Klubben drar nå videre til Budapest for å møte Ferencváros i to kamper lørdag og mandag. Så busser laget videre til Ljubljana i Slovenia. Der venter kamper mot russiske Rostov-Don og hjemmelaget Krim i neste uke.

