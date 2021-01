Arteta bekrefter Ødegaard-samtaler etter cuptap

(Southampton - Arsenal 1-0) Arsenal midtstopper Gabriel Magalhaes sendte Southampton videre i FA-cupen etter selvmål. Etter kampen bekreftet Arteta at klubben er i samtaler med Martin Ødegaard.

Det har blitt rapportert av en rekke medier at Arsenal er Martin Ødegaards neste klubb. Det er forventet at drammenseren skal signere en låneavtale med London-klubben i løpet av de nærmeste dagene.

På pressekonferansen etter kampslutt bekrefter Arsenal-manager Mikel Arteta for første gang at det er kontakt mellom London-klubben og Ødegaard.

Arteta fikk direkte spørsmål om han hadde noen oppdatering på Martin Ødegaards mulige utlån til Arsenal. Svaret var:

– Vi spilte kamp i dag. Jeg har ikke fått nyheter om saken siden i går kveld.

Så la han til:

– Jeg får nok noen telefoner i dag for å se hvordan vi ligger an med alle overganger.

VG var i går i kontakt med Arsenal, som sa at de er «forsiktige optimister» med tanke på at Ødegaard kan komme på lån, men at det gjenstår noen hindringer før spilleren eventuelt kan presenteres.

– Dette er ikke bare rykter, men troverdig informasjon, sier The Athletic-journalist David Ornstein til VG.

Han er ansett som den mest troverdige journalisten i Storbritannia når det gjelder Arsenal-nyheter.

– Det siste jeg fikk beskjed om, er at situasjonen er opptil 90 prosent avgjort. Arsenal føler at de nærmer seg å signere Ødegaard på lån, men det foregår fortsatt sluttforhandlinger, sier Ornstein.

– Dette vil være enorme nyheter her i England, sier han.

Her kan du se hele VGTV-intervjuet med David Ornstein:

Det var hjemmelaget som åpnet best i dagens kamp, med en høyt press og flere gode sjanser. Men det var først ved 26 minutter spilt de virkelig fikk satt fart på spillet sitt.

Kyle Walker-Pieters dro av en mann utenfor Arsenal sin 16-meter og la ballen hardt inn i feltet. Der sto Gabriel Magalhaes som prøvde å klarere den bort, men heller sendte ballen inn i eget nett.

Arsenal slet med å få satt spillet sitt i hele førsteomgang og det var først etter 58 minutter spilt at de klarte å utfordre hjemmelaget.

Arteta byttet inn både Thomas Partey og Bukayo Saka, som med en gang satt snuta mot mål og skapte sjanser fra første sekund.

Dessverre for gjestene sin del ble det med kun sjanser og de regjerende mesterne er ute av den engelske cupen.

– Veldig trist at vi er ute av turneringen, spesielt med tanke på måten vi slapp inn målet på, sa Arteta til BT Sport etter kampen.

Southampton-manageren var derimot svært fornøyd med kampens resultat.

– Vi hadde mer trykk og kraft i spillet i førsteomgang, også er det naturlig at de får et lite løft i andreomgang, sa Southampton-manager Ralph Hasenhuttl til BT Sport etter kampen og fortsatte:

– Vi burde scoret et mål til, men det var en god lagseier.

Arsenal har vist god form i sine seks siste kamper hvor de har stukket av med fem seiere og en uavgjort. Sist de tapte var hjemme mot Manchester City i Carabao-cupen 22. desember.

Den spanske treneren sendte ut på et relativt b-preget lag, med spillere som Alexandre Lacazette, Partey og Saka på benken.

Arteta meldte før kampen at Pierre-Emerick Aubameyang egentlig skulle være med i dagens tropp, men måtte bli hjemme av personlige grunner.

Arsenal har scoret fire selvmål i alle turneringer i år, noe som er mest av alle premier League-lagene.

Bortelaget har vunnet turneringen fire ganger på de siste syv årene, men klarte ikke å sikre seg et nytt trofé under den spanske treneren.

Det er første gang siden 1902 at Southampton slår ut den regjerende mesteren i FA-cupen.

Publisert Publisert: 23. januar 2021 15:06 Oppdatert: 23. januar 2021 16:33