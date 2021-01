Kritisk til Ødegaard-overgang: – Real Madrid låner ikke ut de gode spillerne

Tidligere Tottenham og Aston Villa-manager Tim Sherwood er ikke begeistret over Arsenals siste signering: Martin Ødegaard.

IKKE OPTIMISTISK: Tim Sherwood tror ikke Martin Ødegaard blir en umiddelbar suksess i Premier League. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er ikke sikker på hvor god han er, for å være ærlig. Han kommer for å spille i 10er rollen. Vi har sett det med Dani Ceballos, som er på lån fra Real Madrid, jeg mener han har slitt. Jeg synes dette er en ny sjanse-signering for Arsenal, sier Sherwood i studio til australske Optus Sports.

Onsdag ble det offisielt – Martin Ødegaard blir å se i Premier League resten av denne sesongen. Nordmannen lånes ut fra Real Madrid til Arsenal.

Les også Ødegaard klar for Arsenal: – En drøm å spille i Premier League

– Det blir spennende å se, om han er bedre enn Smith og Elneny blir jeg veldig overrasket, sier Sherwood, og sikter til midtbanespillerne Mohamed Elneny (28) og Emilie Smith Rowe (20).

Sistnevnte er to år yngre enn Ødegaard, men har allerede fått sjansen i flere kamper denne sesongen.

– Forhåpentligvis blokkerer ikke denne overgangen veien for noen av deres unge gode spillere, som er på vei frem, legger Sherwood til.

Lest denne? Opplysninger til VG: Ukelønn på over én million

TIL PREMIER LEAGUE: Martin Ødegaard ble onsdag klar for et låneopphold i Arsenal. Foto: Arsenal FC

Sherwood, som har tre kamper for det engelske landslaget, mener Ødegaard har ett stort problem:

– Han er fortsatt en ung spiller og fortsatt i utvikling, men han scorer ikke mål. Det meste han har er åtte på én sesong, så han er ikke typen til å score 15–20 mål på én sesong.

VG pluss: Hele historien bak nordmannens utlån – Tottenham-interessen, Zidane-samtalene og forhandlingene

– Jeg synes ikke det er noe som tilsier at han skal bli en toppspiller for Arsenal. Real Madrid låner ikke ut de gode spillerne sine, påpeker han.

Les også Haaland om Ødegaard-overgang: – Det er det han trenger

– I Norge er Premier League veldig stort. For meg har det alltid vært en drøm å spille i Premier League, og jeg har alltid likt hvordan Arsenal spiller, sa Ødegaard da overgangen ble offentliggjort.

Nordmannen får draktnummer elleve bakpå den røde og hvite drakten.

– På mange måter er det en drøm som blir virkelighet.

Ødegaard kan bli å se i Arsenal-troppen når de lørdag får besøk av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Publisert Publisert: 28. januar 2021 06:04 Oppdatert: 28. januar 2021 06:15

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent