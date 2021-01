Viking risikerer bot for Berntsen-sparking: – Veldig tilfreds med at NFF tar saken

Den omstridte sparkingen av Bjarne Berntsen som Viking-trener ender i norsk fotballs «domstol». Ifølge klubbens styreleder risikerer klubben nå bot.

TAKKET AV: Bjarne Berntsen har vært trener og leder og spiller i Viking over flere perioder. Her takkes han av med blomster før hjemmekampen mot Vålerenga i desember i fjor. Foto: Carina Johansen/NTB

Det er første gang i norsk toppfotball at doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund skal vurdere de formelle regelbrudd i en trenersparking. NRK brakte nyheten onsdag formiddag.

Bakgrunnen for saken er at da Viking-trener Bjarne Berntsen skulle løses fra sin kontrakt med eliteserieklubben, var det styret i investorselskapet Viking Fotball AS som var involvert i sluttforhandlingene. Men idrettens regelverk tilsier at det er styret i selve fotballklubben – Viking FK – som skal stå for slike sportslige aksjoner.

Viking innrømmet feilen, men Norges Fotballforbund tok tak i saken. Påtalenemnda i Norges Fotballforbund har senere fremmet saken for doms- og sanksjonsutvalget, og nå må Viking svare innen 8. februar.

– Vi mottok brev fra NFF i går kveld og jeg har derfor ikke hatt anledning til annet enn å lese kjapt gjennom deres vurdering. Vi kommer til å gi dem et tilsvar innen fristen. Det er momenter i prosessen og praktisering av regelverket som ikke er belyst godt nok, og som vi tror det god grunn til at NFF ser på, før saken behandles endelig, melder Viking FKs styreleder Rune Bertelsen til VG.

I og med at det er første gang en slik sak skal opp i utvalget, er strafferammen upløyd jusmark. NFFs juridiske seksjonsleder Espen Auberg kan ikke gå inn på innholdet i anmeldelsen, men opplyser på generelt grunnlag at irettesettelse, bot og poengtrekk er blant flere mulige sanksjonsmuligheter i NFFs regelverk.

Men ifølge Bertelsen i Viking fremgår det av anmeldelsen at Stavanger-klubben «bare» risikerer bot.

Teddy Moen i Norsk Trenerforening – fagforeningen til norske fotballtrenere – er positivt overrasket over at Berntsen-saken skal prøves fotballjuridisk.

– Det har vært et ønske fra vår side at NFF skal agere. Det er ikke første gang investorene bidrar til trenerene må gå før tiden. Men de er ikke arbeidsgivere. Alle trenere og spillere i norsk fotball skal være ansatt i klubben. Dette har vært med på å svekke stillingsvernet til trenere i norsk fotball. Derfor er jeg veldig tilfreds med at NFF tar saken til påtale, sier Moen.

Han sier Trenerforeningen tidligere har anmodet NFF å se på lignende saker, uten at det har fått samme konsekvens som Vikings sparking av Berntsen.

Moen nevner to eksempler fra de siste årene: Da Steinar Nilsen fikk sparken i Tromsø i 2015 og Steinar Pedersen i Start for drøyt tre år siden. Nå mener Moen det er på tide at norsk fotball kikker på hvordan den såkalte dualmodellen fungerer.

GLAD FOR STRAFFESAK: Teddy Moen i Norsk Trenerforening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Denne går ut på at en toppklubb opererer med to styrer – et fotballstyre og et AS-styre. Ikke alle klubber i Eliteserien har valgt denne løsningen, men flere.

– Det er behov for en skikkelig oppstramming rundt «dualmodellen», fastslår lederen i Norsk Trenerforening.

